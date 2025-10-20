Una jueza acusa a una mujer de mentir en el juicio contra su exmarido en Palma

Una magistrada de Palma ha absuelto a un hombre de mediana edad de un delito de quebrantamiento de condena y ha deducido testimonio a su expareja y a una testigo por mentir en el juicio.

El acusado se enfrentaba a una petición de condena de un año de prisión por parte de la fiscalía por quebrantamiento, mientras que la acusación particular había solicitado inicialmente dos años de cárcel por quebrantamiento y coacciones, si bien este último delito finalmente quedó fuera del procedimiento. Según su versión, a mediados de octubre de 2023, el sospechoso acudió a un almacén colindante con la vivienda de su expareja, de la que tenía prohibido aproximarse y comunicarse, en Palma.

Por su parte, el abogado defensor, Óscar Navarro, reclamó la libre absolución de su representado al mantener que ese día no se presentó en ese lugar y, por tanto, no incumplió el alejamiento.

La jueza ha dado la razón al letrado y ha exonerado al encausado al no existir prueba de cargo contra él. Además, ha concluido que la denunciante y una vecina “han faltado a la verdad en su testimonio”. Por ello, les deduce testimonio por mentir en el juicio por si hubieran cometido un delito de falso testimonio y, en el caso de la expareja del acusado, por si hubiera presentado a sabiendas un testigo falso.

La sentencia, que aún no es firme y contra la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial, señala que ambas mujeres “no han sido convincentes y han incurrido en contradicciones”. Por otra parte, la testigo ocupaba sin título una vivienda a la que le había dado acceso una persona contra la que el acusado presentó una demanda de juicio verbal de desahucio. Esta vecina “no merece fiabilidad dadas las contradicciones en que incurrió”, reconoce la magistrada.

Otro testigo se desdice

A mayor abundamiento en este caso, otro testigo se retractó durante la vista oral y reconoció que la denunciante le indicó que dijera que ese día había visto al sospechoso cerca de su casa. Este hombre declaró ante el juzgado de violencia sobre la mujer de Palma que recibió un mensaje para abrir el almacén en el mes de octubre para que el electricista pudiera acceder y que abrió. Ese día también estaba en el local el acusado y ambos entraron juntos, según indicó.

En cambio, en el juicio, tras ser advertido de que podría incurrir en un delito de falso testimonio, manifestó que lo que había declarado en el juzgado de violencia “no se ajustaba a la realidad”, que no se acordaba, que se había equivocado pero ese día no había visto al acusado en el almacén; que habló con la denunciante y esta le dijo que dijera que el día 11 de octubre de 2023 había visto al hombre en el almacén.

La jueza analiza su conducta y determina que queda exento de pena, como establece el Código Penal, el que, habiendo prestado un falso testimonio en causa criminal, se retracte en tiempo y forma manifestando la verdad para que surta efecto antes de que se dicte sentencia en el proceso de que se trate.

Condena anterior

Según se declara probado en la resolución judicial, el pasado 25 de abril de 2023 un juzgado de lo penal de Palma dictó sentencia contra el encausado en la que se le impusieron, entre otras, las penas de 24 meses de prohibición de acercamiento a menos de 300 metros y de comunicación hacia su pareja sentimental.

No ha quedado acreditado que, meses después, sobre las cinco de la tarde del 11 de octubre de 2023, el hombre accediera a un almacén colindante con el domicilio de su expareja, en Palma.

El sospechoso negó en el juicio haber estado allí y explicó que ese día hubo un problema con la luz y el agua en casa de la denunciante y, por ello, envió al electricista y a un trabajador para que abriera la puerta. Dos operarios ratificaron su versión. En cambio, su expareja y una vecina indicaron que esa tarde vieron al acusado allí.