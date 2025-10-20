Un juez impide a un preso de Palma un encuentro íntimo con su nueva novia

Un preso de la cárcel de Palma, que cumple una larga condena, tendrá que esperar para poder mantener una primera relación íntima con una chica a la que, precisamente, conoció en el propio centro penitenciario. El joven asegura que, aunque al principio empezaron como amigos, en estos momentos la relación de pareja está consolidada y por ello solicitó un permiso a la propia prisión para poder mantener un primer encuentro vis a vis.

Sin embargo, esta petición ha sido rechazada, porque los técnicos del centro, si bien reconocen que la mujer visita habitualmente al recluso (ella ya está en libertad) no hay ninguna evidencia de que dicha relación esté consolidada. Además, parece que el preso ya había mantenido algún tipo de relación íntima con otra mujer, por lo que se rechazó la posibilidad de que tuviera este encuentro privado.

Fue el propio preso el que llevó este caso ante los tribunales, porque no estuvo conforme con la prohibición acordada por la junta de tratamiento. El recurso a esta resolución fue analizado por el juzgado de vigilancia penitenciaria, que dio la razón a los técnicos del centro. En la decisión se determina que es cierto que el interno había tenido comunicaciones telefónicas con esta chica y después habían mantenido conversaciones personales a través de un cristal. Sin embargo, la juez interpretó que no había una confirmación absoluta de que el interno y esta antigua reclusa tuvieran una relación de afectividad, ya que en la cárcel únicamente les constaba que habían mantenido comunicaciones como amigos. Además, en el caso de que fuera cierto que eran novios, el juzgado consideró que el tiempo de esta relación era muy breve. Aduciendo razones de seguridad, teniendo en cuenta el perfil problemático del interno, se determinó que, al menos de momento, esta relación íntima no podía autorizarse.

Apeló a la Audiencia

El preso apeló esta decisión ante la Audiencia. En el escrito que presentó su abogada explicó que había conocido a la mujer en el propio centro penitenciario de Palma, donde ambos cumplían condena. Era cierto que no disponía de ningún documento oficial que acreditara la formalidad de este noviazgo, pero aportó varias cartas con contenido amoroso. En ellas anunciaban su deseo de crear en un futuro una familia.

Para resolver esta situación se ha aplicado una instrucción de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que establece que con carácter general no se concederán comunicaciones íntimas a los internos con personas que no puedan acreditar documentalmente la relación de afectividad. E incluye que se rechazarán estos encuentros cuando estos presos, con anterioridad, hayan mantenido estas relaciones íntimas con otras personas. La instrucción concluye señalando que se debe demostrar que exista una relación de estabilidad de «seis meses de duración».

La única prueba documental que ha analizado el juez para resolver este recurso del preso de Palma es la carta amorosa que, según parece, envió a su nueva pareja. Este documento no tiene fecha, por lo que no se sabe cuando realmente se escribió y, lo más importante, su lectura no demuestra que se trate de una relación sentimental consolidada desde hace al menos seis meses.

Para dar más firmeza a la decisión que acuerda el tribunal, al rechazar la primera relación íntima que reclama el preso, también se ha tenido en cuenta que los funcionarios de la cárcel de Palma no han apreciado signos externos que hicieran pensar que el recluso estaba manteniendo una relación consolidada con la mujer a la que había conocido en la misma prisión.

El tribunal, en su resolución, recuerda que por encima de todo en la cárcel prima la seguridad y ante las dudas que genera esta relación se rechaza la petición del preso. En cualquier caso podría volver a solicitar el vis a vis si en un futuro se demuestra que la relación amorosa está consolidada.