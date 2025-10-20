Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diversidad cultural

Jornada de música, danza y gastronomía de casas regionales

El objetivo del encuentro es reforzar los lazos entre las comunidades presentes en Balears

Autoridades junto a representantes de las casas regionales en Balears. | CAIB

Autoridades junto a representantes de las casas regionales en Balears. | CAIB

Redacción Digital

El Govern celebró ayer el Encuentro de Casas y Centros Regionales en el Castell de Bellver con espectáculos musicales y de danza y propuestas gastronómicas. Por segundo año consecutivo se llevó a cabo este encuentro, que tiene como objetivo reforzar los lazos entre las comunidades regionales presentes en Balears, promover su cultura, tradiciones y gastronomía y fomentar la convivencia y el conocimiento mutuo. El acto también sirvió para dar la bienvenida al nuevo presidente de la Federación de Casas Regionales de Balears, Pepe Martínez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents