Jornada de música, danza y gastronomía de casas regionales

El Govern celebró ayer el Encuentro de Casas y Centros Regionales en el Castell de Bellver con espectáculos musicales y de danza y propuestas gastronómicas. Por segundo año consecutivo se llevó a cabo este encuentro, que tiene como objetivo reforzar los lazos entre las comunidades regionales presentes en Balears, promover su cultura, tradiciones y gastronomía y fomentar la convivencia y el conocimiento mutuo. El acto también sirvió para dar la bienvenida al nuevo presidente de la Federación de Casas Regionales de Balears, Pepe Martínez.