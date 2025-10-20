Diversidad cultural
Jornada de música, danza y gastronomía de casas regionales
El objetivo del encuentro es reforzar los lazos entre las comunidades presentes en Balears
El Govern celebró ayer el Encuentro de Casas y Centros Regionales en el Castell de Bellver con espectáculos musicales y de danza y propuestas gastronómicas. Por segundo año consecutivo se llevó a cabo este encuentro, que tiene como objetivo reforzar los lazos entre las comunidades regionales presentes en Balears, promover su cultura, tradiciones y gastronomía y fomentar la convivencia y el conocimiento mutuo. El acto también sirvió para dar la bienvenida al nuevo presidente de la Federación de Casas Regionales de Balears, Pepe Martínez.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
- La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
- En Mallorca no hay mallorquines
- Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma
- Escasez de vivienda en Mallorca: Un correo electrónico cambió la vida de Raúl
- El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095
- Tráfico aéreo nocturno en Mallorca: por qué en Palma los aviones pueden aterrizar las 24 horas
- Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas