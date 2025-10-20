La IA prevé que el precio del alquiler baje un 3,6% en Palma a cierre de 2025

Palma registrará un descenso del 3,6% en los precios del alquiler de viviendas a nivel trimestral, es decir, comparando la evolución estimada entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.

Esta es la estimación que hace Fotocasa a través de inteligencia artificial y big data, según recoge el portal inmobiliario en el Índice predicativo de alquiler DataVenues publicado este lunes.

Según el algoritmo, los precios bajarán en Palma un 3,6% en el último trimestre del año, lo que la sitúa como quinta capital de provincia con el mayor descenso.

Datos nacionales

A nivel nacional, el número de capitales con precios al alza descenderá de 26 a 15, mientras que 19 ciudades mantendrán valores estables y otras 17 experimentarán caídas, dos menos que en el trimestre anterior.

El resultado, según Fotocasa, es un mapa dividido entre un norte en crecimiento, un centro peninsular estabilizado y ajustes en el sur y en la zona mediterránea.

En este sentido, la directora de estudios y portavoz del portal inmobiliario, María Matos, ha explicado que las ciudades del norte lideran las previsiones de crecimiento de precios, debido a que la demanda se está desplazando hacia estas zonas.

Nueva tendencia

"Son mercados tradicionalmente más estables y con una calidad de vida elevada, y aunque la oferta de vivienda también es limitada, los precios todavía son más asequibles", ha agregado.

Según Matos, se trata de una nueva tendencia detectada en el mercado del arrendamiento, la demanda huye de las zonas más tensionadas como la costa mediterránea o las grandes capitales, en busca de precios más accesibles.

Sin embargo, ha apuntado, también son relevantes los descensos previstos, porque "podrían interpretarse como una corrección natural del mercado tras el sobrecalentamiento sufrido".