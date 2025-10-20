Del Gestib al Llull: el Govern abre la puerta a la empresa privada en la gestión de datos educativos

La llegada de Llull, el nuevo sistema de gestión de datos educativos que sustituirá al Gestib y que será implantado por una empresa privada salpicada por distintos escándalos a nivel estatal, genera recelo entre algunos miembros de la comunidad educativa, que además han oídos quejas sobre los fallos del funcionamiento del sistema en otras comunidades donde se utiliza.

Así lo ha denunciado el sindicato STEI, que exige a Educación que justifique por qué sustituir un programario propio y controlado por los técnicos de la Conselleria, por uno ajeno importado por una empresa «rodeada de sombras y sospechas».

El nuevo programario de gestión educativa sustituirá a la plataforma Gestib, utilizado por la administración para gestionar datos de personal docente, sustituciones, alumnos y otros procesos y que también sirve para facilitar la comunicación entre familias y centros. El software ha sido cedido de forma gratuita por la Junta de Andalucía (allí es el Séneca, aquí se le ha bautizado Llull) y el Govern ha adjudicado el contrato por 5,4 millones a la empresa Ayesa para implantarlo en un plazo de tres años. La licitación incluye los servicios de adaptación, desarrollo, mantenimiento, implantación y formación para su integración. Este curso está aterrizando de forma piloto en 29 centros, empezando por el módulo de gestión económica.

Educación apuesta por este cambio como una manera de modernizar la gestión educativa y reducir la burocracia, señala que la licitación ha sido pública y la tramitación ha sido fiscalizada de forma exhaustiva y recuerda que la adjudicataria no tiene ninguna prohibición legal para contratar con el servicio público español.

La empresa Ayesa (multinacional nacida en Andalucía presente en más de una veintena de países) ganó la licitación, a la que aspiraban tres empresas, en un proceso en el que el STEI cree que estaba «en una posición de ventaja evidente» dado que ya gestionaba Séneca en Andalucía y otras comunidades, y teniendo en cuenta que colaboró con la Junta para crear el software, 20 años atrás. Además, el sindicato dice conocer denuncias de las fuerzas sindicales andaluzas por posibles irregularidades en la gestión de personal de la empresa, mientras que algunos miembros y asociaciones del sector educativo de allá hablan de errores, saturaciones y caídas del sistema. Por otro lado, el sindicato también llama la atención sobre el hecho de que una empresa privada tenga acceso «a millones de datos de alumnado, datos, expedientes...».

Ayesa ha estado varias veces bajo el foco por distintos escándalos. Realizó encuestas para el PP en las elecciones de 2014 y 2015 a un precio muy inferior al coste, hecho investigado y constatado por la UCO en el marco de la investigación del caso Acuamed (empresa dependiente del ministerio de Medio Ambiente que en aquella época adjudicó tres contratos a Ayesa).

La multinacional también fue investigada en el caso de la Fórmula 1 en Valencia, además de en la trama del 3% de Convergència i Unió. En 2024 la Agencia Española de Protección de Datos anunció una investigación a Ayesa tras recibir dos denuncias por la forma en que había gestionado la información a sus empleados después de sufrir un ataque y que los datos personales de varios trabajadores fueran colgados en la ‘dark web’.

Con todo, el sindicato asegura que exigirá a Educación «las explicaciones pertinentes» sobre este cambio.

El software de Séneca ha aupado a Ayesa a ser la líder nacional en gestión educativa, al ir extendiéndose por el territorio. Andalucía ya ha cedido la gestión del software a nueve comunidades, gobernadas tanto por el PP como por el PSOE (La Rioja, la Comunidad de Madrid, Extremadura, Cantabria, Baleares, Asturias, Navarra, Castilla-La Mancha, Ceuta, Melilla y también Canarias, gobernada por Coalición Canaria, la última en anunciarlo el pasado marzo ). Entre Séneca y otros sistemas, Ayesa es responsable de la gestión educativa de quince comunidades autónomas.

El Govern prevé también apoyarse en la empresa privada para la gestión del personal docente: el pasado junio el Consell de Govern autorizó licitar un nuevo sistema con un presupuesto de 21,33 millones, proyecto a desarrollar entre 2026 y 2028 que persigue, se dijo en aquel momento, sustituir el actual modelo por una plataforma unificada, y así agilizar procesos y evitar errores administrativos.

Educación defiende el cambio y la transparencia de la licitación

Educación ha apostado por Llull como un sistema que, asegura, modernizará y simplificará la gestión educativa (permitirá entre otras unificar y reducir el uso de plataformas que utiliza ahora misma la administración en defierentes departamentos) y quitará burocracia a los equipos. Respecto a los recelos sobre Ayesa, Educación recuerda que el contrato se ha adjudicado mediante licitación pública, procedimiento «fiscalizado exhaustivamente por todos los órganos competentes de control», incluyendo la Intervención General de la comunidad autónoma, los Servicios Jurídicos correspondientes y la Comisión de Informática de la CAIB, lo que «garantiza plenamente tanto la seguridad jurídica como la seguridad técnica del proceso de contratación», argumentan.

Fuentes oficiales de Conselleria recuerdan que la adjudicataria no tiene ninguna prohibición legal para contratar con el sector público español: «Ninguna resolución judicial ni ninguna decisión de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el órgano competente para instruir estos procedimientos y elevar las propuestas correspondientes a Hacienda y Función Pública, ha excluido a esta empresa de participar en concursos públicos», con lo que Educación «no puede impedir legalmente que concurra a la licitación ni que resulte adjudicataria».

En cuanto al acceso a datos personales, detallan que el contrato incluye «cláusulas específicas» que obligan a la empresa a cumplir con la Ley de Protección de Datos y el Reglamento General europeo; establecen el compromiso de confidencialidad; la implementación de medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas; y la responsabilidad como encargada del tratamiento de datos. Estas obligaciones, razona Educación, se aplicarían igual a cualquier otra empresa que hubiera resultado adjudicataria, por lo que no tiene sentido atribuir a ésta ningún problema específico en este punto. La Junta de Andalucía, añade Conselleria, ha certificado la correcta ejecución del sistema y el cumplimiento de los requisitos técnicos y de protección de datos.