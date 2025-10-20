Una flor endémica de Baleares representará a España en el concurso de sellos del Mediterráneo

La Peonia balear o Paeonia cambessedesii, flor endémica de Baleares, se convierte en la representante española en el concurso de sellos EUROMED 2025, que organiza la Unión Postal para el Mediterráneo (PUMed).

Todos los años, los países miembros de esta organización presentan sus diseños de forma libre y en concordancia con el tema elegido por la asociación. En esta ocasión, el tema común elegido ha sido Recursos naturales del Mediterráneo y Correos ha seleccionado la Peonia cambessedesii o Peonia balear para representar a España en esta serie. Así, hasta el 15 de noviembre, todas las personas que deseen votar al mejor sello de la serie Euromed 2025 pueden hacerlo a través de la web: https://euromed-postal.org/voting/ .

El pasado 8 de julio, Correos puso en circulación una tirada de noventa mil sellos, con una tarifa de 3 €, y tres mil Pliegos Premium dedicados a esta especie endémica de Mallorca. La imagen del sello es una ilustración que refleja la flor, el tallo y las hojas de esta especie.

La Paeonia cambessedesii

Se trata de una especie de planta perenne de la familia Paeoniaceae, que recibe su nombre en honor al botánico francés Jacques Cambessèdes y que es endémica de la isla de Mallorca. Crece entre 45 y 60 centímetros de alto y posee vistosas flores rosas. Sus tallos, las nervaduras y el envés son de color rojo púrpura, mientras que el haz adquiere tonalidades verdes azuladas una vez desarrolladas. Las hojas inferiores, biternadas, no presentan más de nueve segmentos.

Además de la emisión de este efecto de franqueo, Correos también ha elaborado sobres conmemorativos del primer día de circulación que recogen la imagen del sello impresa en el sobre y una estampación del matasellos del primer día de circulación.