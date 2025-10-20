CCOO rechaza la regulación de la prostitución, que califica de "explotación": "Vender el cuerpo no es un trabajo"

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de Mallorca ha expresado este lunes su "rechazo frontal" a la regulación de la prostitución, como respuesta a las declaraciones realizadas por Miquel Bibiloni, secretario de Relaciones Internacionales del sindicato OTRAS (Organización de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales), durante una entrevista concedida a este diario -publicada el viernes, 17 de octubre- en la que critica el modelo abolicionista.

Bajo el contundente titular "No, vender el cuerpo no es un trabajo. Es una desigualdad con uniforme de libertad", el sindicato ha emitido una nota de prensa para oponerse a la postura de OTRAS, que aboga por el reconocimiento de derechos laborales plenos para los "trabajadores y trabajadoras sexuales" y la implementación de un modelo de regulación inspirado en Nueva Zelanda.

CCOO insiste en que la prostitución "no es un trabajo, sino una de las formas más antiguas y visibles de la desigualdad de género". El sindicato critica el concepto de "libre elección" esgrimido por Bibiloni en la entrevista, señalando que "la mayoría de mujeres que ejercen la prostitución lo hacen por necesidad económica, precariedad o situaciones de violencia y vulnerabilidad".

Consentimiento

En la entrevista que ha originado la reacción de CCOO, realizada con motivo de la presentación del libro En nombre propio. Ejercer el trabajo sexual con derechos, se defiende que el eje central de la ley que propone OTRAS es "el consentimiento de las trabajadoras y trabajadores sexuales", buscando garantizar medidas básicas de protección y extender derechos laborales plenos. Bibiloni critica los modelos abolicionistas implementados en países como Suecia o Francia, asegurando que han "demostrado aumentar la precarización, la violencia y la clandestinidad".

Miquel Bibiloni en un momento de la presentación en la librería Drac Màgic. / B. Ramon

El secretario de OTRAS también hace hincapié en la necesidad de despenalizar la actividad de la calle, que criminaliza la Ley de Seguridad Ciudadana, y asegura que, de lograrse la regulación, se obtendrían derechos como el paro, baja por maternidad y baja por regla dolorosa. Además, defiende que las plataformas digitales "han sido una herramienta clave para la independencia de muchas trabajadoras sexuales" al reducir la dependencia de clubes y proxenetas, un punto central de fricción con la postura de CCOO.

Pepa Ramis, adjunta a la Secretaría de Igualdad de CCOO Mallorca, califica en el escrito la regulación como una forma de "institucionalizar una forma de explotación". "Es vestir de libertad lo que en realidad es sumisión. Ninguna sociedad justa puede aceptar que el cuerpo de una mujer sea un bien de consumo", afirma, rebatiendo la propuesta de OTRAS.

El discurso de trabajo sexual es un espejismo progresista que solo sirve para blanquear un sistema patriarcal Pepa Ramis — Adjunta a la Secretaría de Igualdad de CCOO Mallorca

La representante sindical tilda, además, el discurso de "trabajo sexual" como un "espejismo progresista" que "solo sirve para blanquear un sistema patriarcal". En este sentido, cuestiona la lógica de la regulación argumentando que "siempre se habla de regular la vida de las mujeres pobres, no la de los hombres que pagan por acceder a ellas", y se muestra categórica al sentenciar que "no hay convenio ni jubilación que puedan dar dignidad a una práctica basada en la compra del cuerpo de otra persona."

Plataformas digitales

Asimismo, CCOO rebate el argumento de Bibiloni sobre el papel de las plataformas digitales como vía de "independencia" para las trabajadoras sexuales. Para el sindicato, estas plataformas son "los nuevos prostíbulos virtuales —más invisibles, más impunes y más rentables para los proxenetas", por lo que advierte que "el patriarcado también sabe usar algoritmos."

Defensa de entidades

La nota también defiende la labor de entidades sociales como Médicos del Mundo, Casal Petit o Cruz Roja, criticadas por OTRAS en la entrevista, por su trabajo con las mujeres en situación de prostitución "desde una perspectiva de derechos humanos, dignidad y acompañamiento real."

Explica que en coherencia con su posicionamiento histórico, CCOO Mallorca apuesta por una estrategia abolicionista integral, fundamentada en la protección y acompañamiento a las mujeres en situación de prostitución, alternativas laborales reales y dignas con políticas públicas de empleo y formación, la persecución efectiva del proxenetismo también en el ámbito digital, y la educación y sensibilización social para erradicar la demanda y transformar la cultura que normaliza la compra de cuerpos.

Pepa Ramis concluye haciendo un llamamiento a instituciones y sociedad civil "a no caer en discursos que disfrazan de libertad lo que es explotación", y a comprometerse con políticas valientes que garanticen la igualdad y la dignidad, subrayando que “la libertad no es venderse; es poder no tener que hacerlo.”