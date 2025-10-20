Baleares apuesta por la Economía Azul como motor de crecimiento sostenible

Baleares se sitúa en el corazón de la nueva política marítima española. Durante la celebración del II Encuentro con la Mar, el archipiélago ha formalizado su adhesión al Manifiesto por una Estrategia Española de Economía Azul, convirtiéndose en la segunda comunidad autónoma en sumarse a esta iniciativa nacional que busca impulsar el mar como motor de innovación, sostenibilidad y empleo hacia 2030–2050.

El acto, celebrado en el Aubamar Convention Center de Palma, ha reunido a destacadas figuras del ámbito político, empresarial y portuario, entre ellas la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, y el presidente del Clúster Marítimo Español, Javier Garat. Todos ellos han coincidido en destacar que el compromiso balear “marca un antes y un después” en la proyección económica y política de las islas.

El Manifiesto por una Estrategia Española de Economía Azul, promovido por el Clúster Marítimo Español (CME), sienta las bases para consolidar la economía del mar como uno de los grandes ejes estratégicos del país. La iniciativa impulsa la cooperación entre administraciones, empresas y agentes sociales para avanzar hacia una economía más verde, digital y resiliente, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las directrices europeas para el Mediterráneo.

El evento ha culminado con la entrega del Pin de Oro del Clúster, la máxima distinción del sector marítimo español, que en esta edición ha reconocido a Ana Landero, Alejandro Aznar y Pablo Peiró por su contribución al fortalecimiento del sector. Además, se ha rendido homenaje al expresidente del Govern balear Francesc “Xisco” Antich, y se ha otorgado una Placa de Reconocimiento al país invitado, Georgia, que participa como socio internacional. La Familia Real ha hecho llegar un mensaje de felicitación a los galardonados.

Bajo la presidencia de Iolanda Piedra, el Clúster Marítimo y Logístico de las Illes Balears (CMIB) se ha consolidado como referente nacional e internacional en gobernanza marítima. Integrando a navieras, autoridades portuarias, pymes, sindicatos y centros tecnológicos, el clúster actúa como puente entre el sector público y privado para fortalecer el tejido económico del mar en el archipiélago.

Con esta firma, Baleares no solo se suma a una estrategia nacional, sino que asume el reto de liderar el futuro azul de España, reafirmando su papel como motor de innovación y sostenibilidad en el Mediterráneo.