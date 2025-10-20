Arranca la reforma del edificio histórico de Cecili Metel en el centro de Palma después de 15 años cerrado

La rehabilitación integral del edificio de Cecili Metel, 18, en el centro de Palma, arrancará entre finales de octubre y principios de noviembre. El inmueble lo cerró el Govern de Francesc Antich en el año 2010 por problemas estructurales, y desde entonces está abandonado. El Ejecutivo balear ha presentado esta mañana una intervención presupuestada en 12,5 millones de euros y con un plazo de ejecución de 24 meses, con la intención de devolver al edificio su uso sanitario como sede de varios departamentos de la conselleria de Salud. De momento, están previstos servicios como un punto de vacunación y un registro de voluntades anticipadas, pero desde el Govern todavía no saben qué otras áreas o departamentos se ubicarán en el edificio.

El inmueble, un racionalista de los años 30 que fue sede del Institut Provincial d’Higiene, está catalogado como bien de interés local. El proyecto prevé vaciar el interior y levantar una nueva estructura con micropilotes, manteniendo las fachadas y sus escudos. La decisión técnica responde a la ausencia de cimentación original y a intervenciones posteriores que debilitaron los muros de carga. La arquitecta del proyecto, Ana Pilar González, ha detallado que se atará la fachada para conservarla, se mantendrá la distribución general y se calcula un aforo de unas 170 personas.

Un refugio antiaéreo

Uno de los puntos singulares es la restauración del refugio antiaéreo de la Guerra Civil, situado en el subsuelo, que no se tocará estructuralmente y se abrirá al público después de su puesta a punto. La actuación también incluye, según han explicado, la protección y catalogación de los dos tramos de la muralla renacentista que pasan por el edificio, uno en el acceso al refugio y otro en el exterior.

El inmueble contará también con placas fotovoltaicas y un sistema de geotermia. La arquitecta, Ana Pilar González, ha destacado que es el primer edificio del Govern que integra esta solución. El proyecto se ha modelado con metodología BIM (Building Information Modeling) para gestionar el ciclo de vida del edificio y optimizar el control energético y el mantenimiento.

Eliminan zonas de aparcamiento

En el exterior, se eliminarán zonas de aparcamiento para ampliar los jardines. Se conservan los árboles catalogados y se completará el conjunto con vegetación autóctona para crear un jardín mediterráneo accesible al vecindario. También stá prevista la habilitación de un pequeño salón de actos.

Las obras han sido adjudicadas a la UTE Construccions Llull Sastre – Obras y Pavimentaciones Man y se financiarán con fondos del Factor de Insularidad del REB. La conselleria de Salud impulsa la actuación y el proyecto técnico lo ha redactado la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.

Quince años después

El inmueble se cerró en octubre de 2010 por las grietas que afectaban a la estructura del mismo, y desde entonces permanecía sin uso. Con esta rehabilitación, el Govern pretende recuperar un edificio histórico en el centro de Palma para servicios sanitarios. Hasta entonces, quedan por definir los departamentos que se trasladarán a Cecili Metel, más allá de los servicios ya confirmados.