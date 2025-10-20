El aeropuerto de Palma opera con normalidad tras interrumpir el domingo la actividad por un dron

El aeropuerto de Palma opera este lunes con normalidad tras avistarse un dron este domingo y tener que interrumpir su actividad durante algo más de media hora.

El incidente tuvo lugar este domingo, cuando el avistamiento de un dron obligó a interrumpir temporalmente las operaciones en Son Sant Joan.

Fuentes de Aena indicaron que la operativa de llegada se paralizó durante al menos 35 minutos y que, tras realizar las comprobaciones e seguridad, el aeropuerto ya funciona con total normalidad. El incidente obligó a que determinados aviones tuvieran que realizar esperas o desviarse a otros destinos.

Según las fuentes de Aena, fueron ocho los vuelos con destino a Son Sant Joan que fueron desviados debido al avistamiento del dron.

Investigación policial

La Policía Nacional, al tener conocimiento del incidente, ha desplegado su propio dron para tratar de localizar, sin éxito, al que ha provocado la interrupción de la operatividad.

Fuentes policiales han indicado que se ha abierto una investigación para tratar de esclarecer cómo han ocurrido los hechos.

Los agentes, han apuntado, tratarán de determinar por dónde ha accedido el dron no identificado y quién lo operaba.