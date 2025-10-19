Encima del supuesto hotel Dog Admiral hay otro piso turístico ilegal más en la calle Conqueridor de Palma
En el edificio ubicado junto al Parlament, el Consell y Cort se alquilan habitaciones también en el segundo piso, además de en el primero
El Consell de Mallorca tiene en marcha tres actas en este inmueble por la actividad turística que está prohibida en Ciutat
A falta de uno, dos pisos turísticos ilegales son los que se explotan en la calle Conqueridor número 2 en pleno centro de Palma y a escasos metros del Parlament, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento. Al inmueble que se comercializa con ínfulas de ser "uno de los mejores hoteles" del casco histórico bajo el nombre de Dog Admiral en el primer piso, hay que añadir que también se alquilan habitaciones a turistas en el segundo piso.
Así lo ha podido constatar este diario de fuentes conocedoras. En la zona ya había sospechas de que en ese edificio "emblemático del siglo XIX", según destacan los explotadores de Dog Admiral, había más de un piso turístico ilegal a tenor del trasiego de turistas que se ven acceder al inmueble.
En el primer piso se ubica la casa de huéspedes que se presenta como hotel con desayuno incluido con una decoración inspirada en perros vestidos de almirante, que sin ningún decoro a pesar de estar quebrantando la ley se publicita con su propia web, además de en plataformas como Booking. Y en el segundo piso hay otro piso turístico, al parecer en este caso se trata de un ciudadano alemán el que alquila las habitaciones a viajeros.
Como publicó este diario el departamento de Turismo del Consell de Mallorca está tras este inmueble. Dog Admiral tiene dos actas levantadas por Inspección Turística, la última del mes de junio. Y también hay otro expediente abierto contra el propietario del segundo piso que también se salta la prohibición de los pisos turísticos en edificios plurifamiliares en Palma.
