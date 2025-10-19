Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seis razones para suscribirte a Diario de Mallorca

El periódico refuerza su compromiso con los lectores con el lanzamiento de una renovada propuesta de valor y servicios asociados a la mejor información de proximidad. Descubre sus novedades principales

Seis razones para suscribirte a Diario de Mallorca

Seis razones para suscribirte a Diario de Mallorca / DM

Redacción Digital

En una sociedad que necesita, cada vez más, información veraz, fiable y contrastada, Diario de Mallorca redobla estos días su apuesta por reforzar su oferta de contenidos y de entretenimiento: al acceso ilimitado a todos sus contenidos, se suman el lanzamiento de nueva propuesta de newsletters de contenido especializado, una App móvil renovada y otras razones para suscribirte (si no lo has hecho ya).

Acceso ilimitado a todos los contenidos

La actualidad al minuto junto a contenidos exclusivos enriquecidos: reportajes de análisis, crónicas hiperlocales, entrevistas exclusivas... La información sobre tu región, tu localidad, tu barrio, tu gente... En definitiva, la que de verdad te importa, siempre a tu disposición.

Newsletters exclusivas de contenido especializado

Hemos actualizado nuestro catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados.

SUSCRÍBETE

Pasatiempos renovados

A nuestro clásico crucigrama, sudoku o sopa de letras... se suma un nuevo juego. Descubre Pangramax, un desafío diario que combina la agilidad mental con la cultura a través del descubrimiento de citas célebres. Y este es sólo el principio. En los próximos meses, completaremos nuestra oferta actual de pasatiempos con retos diarios que pondrán a prueba tu mente. Además, solo por ser suscriptor, podrás acceder a todo el histórico de los juegos. Disfruta sin límites en la web y en la App.

Pasatiempos renovados de Diario de Mallorca

Pasatiempos renovados de Diario de Mallorca / DM

Una App renovada y más premium

Además, los suscriptores podrán disfrutar de una versión mejorada y actualizada de la aplicación para móviles. Una nueva experiencia premium que facilita la navegación y ofrece una mejor experiencia de lectura, sin distracciones. Pero las ventajas no acaban ahí...

Conoce mejor la Edición Impresa Digital de Diario de Mallorca

Conoce mejor la Edición Impresa Digital de Diario de Mallorca

Redacción Digital

Un club con ofertas y descuentos exclusivos

Desde Diario de Mallorca agradecemos profundamente el compromiso de nuestros lectores con el diario y, en consecuencia, seguimos trabajando para ofrecerles nuevos y mejores servicios. Por eso, los suscriptores cuentan con un Club exclusivo que les permite tener acceso preferente a los eventos que organiza el periódico, así como a sorteos y a otros descuentos en empresas asociadas.

Uno de los instantes de la mesa celebrada en Club Diario de Mallorca.

Uno de los instantes de una mesa celebrada en Club Diario de Mallorca. / B.RAMON

Oferta de relanzamiento: 60% de descuento

Y todo lo anterior, a un precio de relanzamiento imbatible, por tiempo limitado: 1 año completo de suscripción por sólo 20€. Suscríbete ahora.

Y recuerda, lo mejor empieza cuando te suscribes.

SUSCRÍBETE

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
  2. La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
  3. En Mallorca no hay mallorquines
  4. Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma
  5. Escasez de vivienda en Mallorca: Un correo electrónico cambió la vida de Raúl
  6. El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095
  7. Tráfico aéreo nocturno en Mallorca: por qué en Palma los aviones pueden aterrizar las 24 horas
  8. El nuevo Club de Mar abrirá cuatro restaurantes, recuperará la discoteca Mar Salada con un giro diferenciado y estrenará una galería comercial

Seis razones para suscribirte a Diario de Mallorca

Seis razones para suscribirte a Diario de Mallorca

Detectan el 18% de los cánceres de mama en mayores de 50 por el cribado

Detectan el 18% de los cánceres de mama en mayores de 50 por el cribado

La familia Kühn, ante la jueza en Mallorca

La familia Kühn, ante la jueza en Mallorca

Lisbeth Navarro, superviviente de cáncer de mama, tras reconstruir su areola con micropigmentación: "Verme así me dio mucha felicidad, me devolvió la vida"

Lisbeth Navarro, superviviente de cáncer de mama, tras reconstruir su areola con micropigmentación: "Verme así me dio mucha felicidad, me devolvió la vida"

Día Mundial contra el Cáncer de Mama: "La micropigmentación que permite recuperar la identidad"

Día Mundial contra el Cáncer de Mama: "La micropigmentación que permite recuperar la identidad"

Encima del supuesto hotel Dog Admiral hay otro piso turístico ilegal más en la calle Conqueridor de Palma

Encima del supuesto hotel Dog Admiral hay otro piso turístico ilegal más en la calle Conqueridor de Palma

Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas

Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas

María José Guerrero, delegada de la Aemet en Baleares: "Ahora estamos con temperaturas un 0,4 por encima de lo normal"

María José Guerrero, delegada de la Aemet en Baleares: "Ahora estamos con temperaturas un 0,4 por encima de lo normal"
Tracking Pixel Contents