Seis razones para suscribirte a Diario de Mallorca
El periódico refuerza su compromiso con los lectores con el lanzamiento de una renovada propuesta de valor y servicios asociados a la mejor información de proximidad. Descubre sus novedades principales
En una sociedad que necesita, cada vez más, información veraz, fiable y contrastada, Diario de Mallorca redobla estos días su apuesta por reforzar su oferta de contenidos y de entretenimiento: al acceso ilimitado a todos sus contenidos, se suman el lanzamiento de nueva propuesta de newsletters de contenido especializado, una App móvil renovada y otras razones para suscribirte (si no lo has hecho ya).
Acceso ilimitado a todos los contenidos
La actualidad al minuto junto a contenidos exclusivos enriquecidos: reportajes de análisis, crónicas hiperlocales, entrevistas exclusivas... La información sobre tu región, tu localidad, tu barrio, tu gente... En definitiva, la que de verdad te importa, siempre a tu disposición.
Newsletters exclusivas de contenido especializado
Hemos actualizado nuestro catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados.
Pasatiempos renovados
A nuestro clásico crucigrama, sudoku o sopa de letras... se suma un nuevo juego. Descubre Pangramax, un desafío diario que combina la agilidad mental con la cultura a través del descubrimiento de citas célebres. Y este es sólo el principio. En los próximos meses, completaremos nuestra oferta actual de pasatiempos con retos diarios que pondrán a prueba tu mente. Además, solo por ser suscriptor, podrás acceder a todo el histórico de los juegos. Disfruta sin límites en la web y en la App.
Una App renovada y más premium
Además, los suscriptores podrán disfrutar de una versión mejorada y actualizada de la aplicación para móviles. Una nueva experiencia premium que facilita la navegación y ofrece una mejor experiencia de lectura, sin distracciones. Pero las ventajas no acaban ahí...
Un club con ofertas y descuentos exclusivos
Desde Diario de Mallorca agradecemos profundamente el compromiso de nuestros lectores con el diario y, en consecuencia, seguimos trabajando para ofrecerles nuevos y mejores servicios. Por eso, los suscriptores cuentan con un Club exclusivo que les permite tener acceso preferente a los eventos que organiza el periódico, así como a sorteos y a otros descuentos en empresas asociadas.
Oferta de relanzamiento: 60% de descuento
Y todo lo anterior, a un precio de relanzamiento imbatible, por tiempo limitado: 1 año completo de suscripción por sólo 20€. Suscríbete ahora.
Y recuerda, lo mejor empieza cuando te suscribes.
- El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
- La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
- En Mallorca no hay mallorquines
- Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma
- Escasez de vivienda en Mallorca: Un correo electrónico cambió la vida de Raúl
- El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095
- Tráfico aéreo nocturno en Mallorca: por qué en Palma los aviones pueden aterrizar las 24 horas
- El nuevo Club de Mar abrirá cuatro restaurantes, recuperará la discoteca Mar Salada con un giro diferenciado y estrenará una galería comercial