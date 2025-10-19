Los propietarios mallorquines con inquilinos vulnerables siguen sin cobrar el alquiler del Estado

Al declararse la pandemia sanitaria uno de los escudos sociales que aprobó el Gobierno, a través de una ley, fue la protección social de las personas que se veían afectadas por las consecuencias económicas que provocó la crisis sanitaria. Y una de ellas fue decretar la prohibición de expulsar del domicilio a los inquilinos que no podían pagar el alquiler, porque se habían quedado sin ingresos. El requisito era que el inquilino pudiera demostrar su vulnerabilidad. A cambio de que el arrendatario continuara viviendo en el piso alquilado, el propietario iba a recibir una compensación del Estado, que se iba a hacer cargo del pago de la renta.

Han pasado cinco años desde la declaración de la pandemia y la situación económica ya se recuperado. Sin embargo, esta ley sigue en vigor y en estos momentos, solo en Mallorca, hay un centenar de propietarios de pisos que han alquilado a inquilinos a los que no pueden expulsar, que están sufriendo graves perjuicios económicos porque el Estado no les está abonando estos recibos sin pagar. La deuda acumulada supera el medio millón de euros. El Govern, a través de la conselleria de Vivienda, actúa como intermediario. Reparte el dinero que recibe de Madrid, pero el problema es que los fondos que recibió en su momento ya se han gastado y ya no ha vuelto a recibir una nueva financiación que cubra estos pagos. Por lo tanto, todas las peticiones que entran en la Conselleria, reclamando los propietarios de pisos el dinero que les corresponde, se dejan aparcadas porque no hay fondos económicos para abonar estas rentas.

Estos impagos obligan a estos ciudadanos a asumir las consecuencias de la crisis de la vivienda ante la falta de compromiso del Gobierno de Madrid para abonar este dinero que les corresponde, porque la ley en estos momentos les impide desahuciar a un inquilino moroso. Es decir, obliga a un particular a actuar de escudo social, sin tener en cuenta que muchos de estos propietarios tienen que seguir pagando la hipoteca de este piso en alquiler, o la renta representa cubrir la pensión que les permite la sobrevivir. Por lo tanto, mientras el inquilino disfruta de una casa sin pagar un solo euro, el propietario debe abonar todos los gastos, sin el más mínimo apoyo del Estado que es el que ha aplicado esta ley de vulnerabilidad.

Esta normativa no solo está beneficiando a los ciudadanos nacionales, sino también a los residentes extranjeros que viven en Mallorca. Les basta demostrar ante cualquier administración que el abono de la renta representa más de un tercio de sus ingresos y así consiguen la declaración de vulnerabilidad. Y si el inquilino tiene a su cargo a algún menor esta declaración de vulnerabilidad está garantizada. Todos los procedimientos judiciales en los que se pide el desahucio de un inquilino que falta de pago, si la persona a la que quieren echar de la vivienda presenta un certificado de vulnerabilidad, el juez de manera automática suspende el lanzamiento. El moroso puede seguir disfrutando de una vivienda, sin abonar un solo euro, porque en teoría el Estado se hace cargo del pago del alquiler. Pero la realidad es que este dinero no está llegando a Balears y hay más de 100 familias, que se compraron un piso para alquilar como inversión, que están atravesando graves dificultades económicas.

Hay muchos propietarios que ya no se plantean la posibilidad de alquilar un piso a una familia, o a una persona sola, que tenga un menor a su cargo. Y ello se debe a que, precisamente, por esta declaración de vulnerabilidad, el inquilino puede dejar de pagar y después es muy complicado desahuciarlo de la casa, porque en estos momentos la ley protege al que no paga frente a los dueños de las viviendas.

El Govern, hasta ahora, ha abonado 1,2 millones de euros, que procedían del remanente del plan estatal del periodo entre 2018 a 2021. Con este dinero se pagó la renta a más de 200 propietarios. Este dinero hace tiempo que se agotó y desde entonces el Gobierno central no ha vuelto a inyectar fondos para pagar esta compensación. Desde el Govern se ha enviado una reclamación al Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero el resultado hasta ahora ha sido un silencio absoluto.

Fuentes del Govern han reconocido el problema económico que está generando este impago, ya que no todas las personas que alquilan pisos en Mallorca son grandes tenedores de viviendas. La mayoría de ellas son familias de trabajadores que decidieron invertir en una segunda vivienda de cara al futuro, ya que con el dinero del alquiler aumentaban la mínima pensión que les había quedado. «No hay derecho que yo haya realizar un esfuerzo económico tan grande y durante tanto tiempo para que ahora la ley no me permita echar al inquilino que no me paga», señala uno de los propietarios. Esta ley de vulnerabilidad, en teoría, iba a ser temporal. Sin embargo, el año pasado se acordó prolongarla y parece que el año próximo también se mantiene.