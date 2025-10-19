Una pareja a la que el Gobierno adeuda el alquiler: "No llegamos a final de mes, pero mi inquilina vive como una reina"

En Mallorca históricamente fueron muchas las familias que decidieron comprar una segunda casa a modo de inversión de cara al futuro, conscientes de que la pensión que les iba a quedar no iba a ser muy alta. Y ahora se encuentran que esta inversión les ha supuesto un grave quebradero de cabeza, porque no cobran el alquiler y, además, se tienen que hacer cargo de todos los gastos que está generando la casa.

Una de las parejas afectadas por esta situación, que prefiere mantenerse en el anonimato, asegura que «mientras a nosotros nos cuesta mucho llegar a final de mes y tenemos que recurrir a los pocos ahorros que nos quedan, la inquilina de mi piso vive a cuerpo de rey».

Este matrimonio decidió hace años comprar un piso en la zona del Toro, en Calvià. «Invertimos todos los ahorros de nuestra vida». Como son extranjeros y en ocasiones residen en su país, decidieron alquilar su casa. Eligieron como inquilina a una mujer de nacionalidad alemana, con un hijo a su cargo, que presentó unas buenas credenciales y demostró que contaba con ingresos para pagar la renta. El alquiler, además, se acordó a un precio más bajo del que se cobra por otros pisos de la misma zona. «Solo pagó el primer recibo, pero al segundo nos dejó de pagar. Hace dos años que no abona la renta y ahora resulta que no la podemos echar de nuestra casa porque la han declarado vulnerable». Además, descubrieron que al poco tiempo de vivir en este piso, la inquilina se despidió del trabajo, lo que demostraría que habría engañado.

El abogado que les representa es Miguel Forteza Rey, que está buscando algunas soluciones legales para resolver esta situación que considera una injusticia. De nada ha servido presentar una demanda de desahucio porque el juzgado, ante un certificado de vulnerabilidad, rechaza de manera automática estos lanzamientos, dado que la ley protege a estas personas que no abonan el alquiler. El letrado también ha presentado una reclamación ante la conselleria de Vivienda, exigiendo que se abonen estas rentas a sus clientes, pero la administración autonómica ni siquiera les ha contestado. La solución que se plantea es denunciar esta situación ante el Defensor del Pueblo, porque considera que el Gobierno pretende convertir a sus clientes en escudos sociales ante el problema actual de la vivienda.