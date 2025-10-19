Lisbeth Navarro, superviviente de cáncer de mama, tras reconstruir su areola con micropigmentación: "Verme así me dio mucha felicidad, me devolvió la vida"

Lisbeth Navarro, hoy con 49 años, recuerda con claridad el día que su vida dio un giro en 2013. Con solo 36 años y una hija de seis, el diagnóstico de cáncer de mama la golpeó con la perspectiva de la soledad y la muerte. «Cuando me dieron el diagnóstico yo solo pensaba en mi pequeña. Yo le dije a la doctora, usted me tiene que decir si yo voy a vivir, porque yo no quiero dejar a mi hija sola», recuerda, a la vez que apunta que su especialista inmediatamente la tranquilizó: «Cree en mí. No te vas a morir», señala que le dijo.

Explica a este diario que la cirugía duró nueve horas y que dada su juventud y la cercanía del tumor, la doctora decidió extirparle el pezón para no arriesgarse, un hecho que Lisbeth apunta que asumió rápidamente. «Yo solo quería vivir, y si tenían que hacerme eso para ello, me daba igual». El proceso, que incluyó radioterapia, se llevó con una filosofía inquebrantable: «Dije, yo no me voy a morir de cáncer de mamá, eso lo tengo claro, así que siempre optimista y con este pensamiento, así ocurrió», expresa con alivio.

Aunque como bien relata, su hija, entonces niña, la ayudó a aceptar la ausencia del pezón, Lisbeth experimentó un duelo en soledad: «Para mí fue duro. No te voy a decir que no, porque muchas veces prefería no mirarme al espejo». Sin embargo, la supervivencia era su único foco: «No tengo un pezón. No me importa. Estoy viva. Tengo salud. Eso no es mi prioridad, me decía constantemente para poder continuar», asegura que se repetía.

Años después, ya en Mallorca, la el Hospital Son Espases impulsó la fase final de su reconstrucción. Un cirujano plástico le propuso un lipofilling -sacar grasa del abdomen para injertarla en el pecho- y Lisbeth aceptó con felicidad: «Era algo que nunca habría imaginado que te pudieran hacer», subraya. Este procedimiento, junto con el cambio de prótesis que había quedado «encapsulada» por las radioterapias, se hizo realidad, y en 2024 le reconstruyeron el pezón, aunque este quedó sin color y sin areola. Superado el trauma de las cirugías, quedaba el toque final de la identidad visual.

Un proceso emocional

Esa etapa de color y forma llegó con Carolina Soriano, a quien conoció -sostiene- «por casualidad». A pesar de tener la opción de que se lo hicieran en un hospital, Lisbeth confió plenamente en la especialista: «Yo sentía que me lo tenía que hacer con ella», apunta. La micropigmentación era fundamental para ella, ya que su pezón reconstruido era «blanco» y contrastaba enormemente con su otra areola, «bastante oscura». El resultado de la primera sesión, realizada este verano, fue «impactante», reconoce la paciente. «Cuando yo me vi por primera vez, lloré y me dio mucha felicidad, sentía que me devolvía la vida», recuerda emocionada.

La conexión con Carolina fue instantánea y emotiva. «Esta mujer hace un trabajo tan espectacular con sus manos y es tan bella por dentro...lloraba y como yo lloraba, ella también lo hacía a mi lado. Fue un momento y una sensación increíbles», manifiesta. Este apoyo emocional convirtió el procedimiento en un acto de sanación compartida.

Para Lisbeth, la micropigmentación fue «la última fase, la guinda del pastel que le permitió dejar de ocultar tantas cosas de mi cuerpo». Su historia es un testimonio de resiliencia y de cómo el arte de la micropigmentación devuelve la dignidad y permite a las supervivientes cerrar una etapa de su vida sintiéndose completamente restauradas.