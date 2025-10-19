ELA Baleares exige al alcalde de Palma que se retracte por avalar que el coche del regidor Busquets ocupara una plaza para discapacitados

La polémica salida de Jaime Martínez para justificar que el coche oficial de su regidor de Seguridad Ciudadana, Miguel Busquets, ocupara el miércoles pasado una plaza reservada para personas discapacitadas ha desatado "una profunda preocupación y decepción" con el alcalde de Palma entre los colectivos más vulnerables. La Asociación de Personas Afectadas de Esclerosis Lateral Amiotrófica de las Illes Balears (ELA Baleares), y en representación de las personas con movilidad reducida (PMR) censura el acto, "un muy mal ejemplo" para la ciudadanía. Además, exige la sanción correspondiente por quebrantar la normativa municipal y "una declaración pública" con el "compromiso inquebrantable" de su gobierno de respetar las normas, sobre todo las que "salvaguardan los derechos de los más vulnerables.

Como publicó este diario el concejal Busquets acudió el pasado miércoles a un acto que organizaba la ONCE, con motivo del Día Internacional del Bastón Blanco en un vehículo oficial, conducido por un veterano policía que forma parte de la plantilla del cuartel de San Fernando. Mientras estuvo en el acto, durante más de media hora, el coche oficial quedó estacionado en un aparcamiento para personas discapacitadas. El viernes el propio alcalde avaló la infracción cometida por el chofer del regidor de Seguridad Ciudadana. Martínez impidió que el concejal se pronunciara al ser interpelado al respecto y argumentó que el vehículo podía permanecer allí porque estaba estacionado, no aparcado. "Un coche, sea el que sea, no puede aparcar, pero sí estacionar. Y en este caso estaba estacionado con el conductor dentro", justificó.

La distinción que esgrime el alcalde entre estacionar y aparcar "carece de fundamento legal y lingüístico"

La secretaria de ELA Baleares, Carmen Sánchez-Contador, ha dirigido una carta al alcalde. En primer lugar, le afea "con el debido respeto y ánimo constructivo", que la distinción terminológica" que esgrime Martínez "carece de fundamento legal y lingüístico" porque según el Diccionario de la Lengua Española (DRAE), las palabras estacionar y aparcar son sinónimos, significando ambas 'dejar un vehículo detenido y, normalmente, desocupado, en algún lugar'". Y en segundo lugar le recuerda al primer edil que "la normativa municipal es clara al respecto: está prohibido detener, parar o estacionar un vehículo en estos espacios si no se dispone del permiso pertinente". "Una parada, por breve que sea, si ocupa una plaza reservada, contraviene el espíritu y la letra de la norma", subraya Sánchez-Contador.

"Lo más grave", falta de consideración

Pero lo que "más grave" para la asociación de ELA ante este incidente "no es únicamente el incumplimiento de una norma de tráfico, sino el profundo mensaje de falta de respeto y consideración hacia las personas con problemas de movilidad que representa". "Para un ciudadano con ELA o con otra discapacidad severa —continúa la representante del colectivo—, el acceso a una de estas plazas es una necesidad vital que facilita su autonomía, su dignidad y, a menudo, su única vía de acceso a servicios esenciales. El uso indebido de una de estas plazas, incluso por un tiempo breve, puede suponer un perjuicio incalculable para quien la necesita legítimamente en ese momento".

Para más inri, como se expone en la misiva al alcalde de Palma, la persona implicada es el regidor responsable precisamente de la Seguridad Ciudadana y de la Policía Local,", con lo cual consideran, "que este acto constituye un muy mal ejemplo para la ciudadanía".

"La ejemplaridad debe ser la máxima de todo cargo público", recuerda la asociación a Martínez

La Asociación de Personas Afectadas de Esclerosis Lateral Amiotrófica reclaman a Martínez "que se reconozca el acto como una infracción a la normativa municipal y se proceda a la sanción correspondiente, sin excepciones por razón de cargo". Y en segundo lugar, "que se realice una declaración pública que reitere el compromiso inquebrantable de su gobierno y de todos sus miembros con el respeto a las normas, especialmente aquellas que salvaguardan los derechos de los colectivos más vulnerables".

ELA Baleares subraya lo obvio: "La ejemplaridad debe ser la máxima de todo cargo público". Por ello, esperan que este incidente "sirva para reforzar la conciencia y el compromiso de todo el equipo de gobierno" de Jaime Martínez "con la accesibilidad y el respeto a la legalidad".