Día Mundial contra el Cáncer de Mama: "La micropigmentación que permite recuperar la identidad"

Hay heridas que la cirugía cierra, pero que solo la empatía puede sanar. Para muchas mujeres que han superado el cáncer de mama, la cicatriz de la mastectomía es la última barrera que las separa de sentirse plenas. Es en este punto donde interviene el arte de la micropigmentación paramédica, un puente hacia la reconstrucción emocional y la recuperación de la feminidad. Carolina Soriano, especialista premiada en el campeonato internacional The Beauty Experts, dedica ahora su carrera a transformar esa última huella de la enfermedad en una obra de armonía y esperanza, un trabajo que hoy, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, cobra un sentido especial.

«Yo vengo de diferentes campos de trabajo. He estado en la aeronáutica muchos años, luego pasé a la banca, donde también estuve mucho tiempo», comienza su relato sobre un pasado alejado de su vocación actual. Su llegada al mundo de la estética fue una «casualidad» y un proceso que ella abordó estudiando a fondo: «Como no sabía prácticamente nada de esta profesión, me puse manos a la obra e hice muchísimos cursos».

Lo que definió su especialización fue una experiencia vital, la pérdida de una tía a causa del cáncer de mama. Posteriormente a ello, se encontraba en un congreso, donde asistió a una ponencia sobre micropigmentación de areolas, y se produjo «el clic. Dije, ostras, yo esto tengo que hacerlo. Porque claro, cuando tienes una persona en tu familia que ha fallecido por este motivo, dices quiero ayudar». Y así fue como acabó convirtiéndose en la «número uno a nivel mundial» en la técnica.

Su misión es la reconstrucción estética del pezón y la areola para aquellas mujeres que han finalizado su tratamiento oncológico y la reconstrucción del volumen mamario. La micropigmentación de areolas es una técnica semipermanente que se diferencia del tatuaje porque profundiza menos en la piel. «Si solamente han tenido que extirpar un pecho, con el otro de referencia, lo que hago es intentar duplicar el aspecto en el otro para que sea la misma forma, el mismo color, para que haya una armonía y que la mujer cuando se vea, su cerebro interprete que sigue teniendo el pecho completo», señala la experta.

Estas técnicas facilitan la recuperación de la «sensualidad femenina»

Según explica, el proceso no es instantáneo; la micropigmentación se aplica de forma muy sutil para lograr un efecto 3D, por ello, «puede ser que sean necesarias entre tres y cuatro sesiones», con un periodo de cicatrización de unos dos meses entre ellas. Carolina también ofrece su técnica en otros procesos oncológicos, realizando micropigmentación en cejas y eyeliner para paliar la pérdida de pelo causada por la quimioterapia, lo que supone una gran diferencia para las pacientes que - dice- «se sienten mejor al no ver un ojo sin nada alrededor».

Impacto emocional

El impacto emocional de su trabajo es profundo, como ella misma confiesa, la primera reacción de las pacientes tras la realización de la técnica es llorar. «Es que no dicen nada, se emocionan y yo también, al ser testigo de la liberación que experimentan las mujeres, no lo puedo evitar», reconoce con lágrimas en los ojos. Y es que tanto la micropigmentación como la prótesis «son la última fase que permite cerrar una herida», subraya. Por todo ello, asegura que los mensajes que recibe un día después de la primera sesión son manifestándole que les ha cambiado la vida, e incluso que sus familias se lo agradecen. Para muchas pacientes el resultado es tan impactante que una clienta le llegó a decir que le había «mandado la foto a toda mi familia. Hasta a mi sobrino», cuenta entre risas, lo que es una prueba más del orgullo y la felicidad que sienten tras el proceso de micropigmentación.

Además de lo psicológico, Carolina hace hincapié en la importancia de la recuperación de la «sensualidad femenina», un aspecto de la identidad que a menudo se ve afectado. «No importa que tengas pareja. Lo haces para ti. Para tú decir, ostras, es que me voy a comprar un sujetador de estos bonitos. Porque te apetece verte guapa». El resultado es una profunda mejora en el bienestar.

Recientemente, Carolina ha incorporado una técnica aún más realista: la prótesis de areola de silicona de grado médico. Esta prótesis, que se adhiere a la piel, «parece de verdad, y es lo que se quiere conseguir, que al mirarte, sientas que está ahí», acentúa la especialista, quien detalla que mientras la micropigmentación es lisa al tacto, la prótesis da volumen y textura real, con una durabilidad de unos dos años y permitiendo una vida normal. Además, asegura que el procedimiento en este caso es notablemente más rápido: «La paciente se va a casa con el molde hecho en diez minutos, y la prótesis acabada se entrega unos días después en una cajita».

La iniciativa ‘Dona tu areola’ permite a mujeres con doble mastectomía tener una de referencia

‘Dona tu areola’

Esta técnica ha llevado a Carolina a crear una iniciativa solidaria pionera en Mallorca: ‘Dona tu areola’, para conseguir un banco de moldes pensado para mujeres con doble mastectomía que no tienen una areola de referencia. Las mujeres que quieran ser donantes, lo único que tienen que hacer es acudir al centro de Carolina -ubicado en las instalaciones del Gimnasio Duin Sports Portitxol- que utiliza «silicona de grado médico» para crear el molde de su areola, un proceso que dura tan solo diez minutos. La idea es crear un «muestrario grande para que todas las mujeres que lo necesiten puedan elegir», apunta.

Sin embargo, la opción que más la emociona es la donación personalizada: «Imagínate que tienes una hermana y que te dona su areola. Es mucho más bonito. Más personal. Y eso sí que te une de por vida», considera. La especialista en micropigmentación insiste en que lo importante es la forma y el color de la areola, no el tamaño ni la caída del pecho, «por eso puede donar con tranquilidad cualquier mujer, porque no es necesario ni tener el pecho grande, ni terso».

Carolina Soriano demuestra que la micropigmentación paramédica, sea a través del pigmento o de la silicona médica, no es solo estética, sino un acto «de profundo amor y sanación que devuelve la identidad a las mujeres» y permite que superen la enfermedad también a nivel emocional.