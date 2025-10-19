Detectan el 18% de los cánceres de mama en mayores de 50 por el cribado

El programa de cribado permitió detectar a lo largo del año pasado 119 casos de cáncer de mama en mujeres de más de 50 años en Balears, lo que supone el 18% de los 670 casos diagnosticados en la comunidad.

Según informó la conselleria de Salud en un comunicado, el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama envió durante 2024 cerca de 40.000 citaciones a mujeres de entre 50 y 69 años.

Eso representa un 63,9% de cobertura, dos puntos por encima que las cursadas el ejercicio anterior. A estas citaciones, respondieron un 70% de las mujeres contactadas.

La consellera de Salud, Manuela García, y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Balears, José Reyes, visitaron las diferentes mesas informativas de la campaña Nos lo tomamos a pecho en Palma.

La iniciativa, lanzada por la asociación con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra hoy, tiene el objetivo de recordar la importancia de la prevención y la detección precoz.

Este fin de semana se han instalado mesas informativas y de venta de productos solidarios en diversos municipios y se han celebrado eventos solidarios para recaudar fondos destinados a los programas de investigación y apoyo a los pacientes. Además, diversas instituciones y ayuntamientos iluminan de color rosa edificios emblemáticos en señal de compromiso y apoyo a las personas afectadas por el cáncer de mama.

Según datos de la AECC, en Balears se diagnosticaron el pasado año 839 casos de cáncer, de los cuales 169 correspondía a mujeres menores de 50 años y el resto, 670, a mujeres mayores de 50 años, población diana del programa de cribado.

De entre estas últimas, el programa de cribado permitió la detección de 119 cáncer de mama, un 18% de los casos diagnosticados en las islas.

En lo que se refiere a los hallazgos del programa, durante el pasado año 1.260 mujeres fueron derivadas tras la mamografía de cribado a la unidad de diagnóstico para realizar estudios complementarios. De estas, 119 mujeres, un 9%, fueron diagnosticadas con cáncer de mama. Al 31% de estas derivaciones, es decir, a 396 mujeres, se les detectó algún tipo de patología no maligna, mientras que al 60% restante no se les detectó ninguna lesión que requiriera seguimiento.

El Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama se desplegó en Balears en el año 1998.