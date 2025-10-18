Xavier Rosselló: «Los fármacos contra el colesterol no son peligrosos y salvan vidas»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿La cardiología tiene corazón?»

Tiene un componente humano pero, desde el punto de vista biológico, no hay razón para asociar al corazón con los sentimientos. Es una constante cultural cuyo origen desconozco.

Ahora mismo, no sé si los betabloqueantes de su estudio de impacto mundial son recomendables.

Depende. Si tenemos un infarto de repercusión muy grande, son recomendables, pero no si es pequeña. Hemos descubierto que la utilización sistemática no es apropiada, hay que examinarla individualmente.

¿En realidad han cambiado los ataques al corazón?

Ha cambiado la manera en que los tratamos, más rápidamente y con un arsenal terapéutico. Se pide una ambulancia en cuanto se percibe un dolor torácico, así se puede llegar al margen óptimo de abordarlos en menos de dos horas, aunque es difícil si vives en Artà.

Los fármacos contra el colesterol también están cuestionados.

No tanto cuestionados como con muy mala prensa en internet, y a veces predicamos en el desierto a pacientes que se resisten a utilizarlos. No es infrecuente que tengan efectos secundarios menores, como calambres, pero los estudios demuestran que los fármacos contra el colesterol no son peligrosos y salvan vidas.

¿Cómo se decide que «voy a ser cardiólogo»?

Anecdóticamente, porque yo no tenía vocación de médico ni tradición familiar, solo tenía claro que quería estudiar fuera de Mallorca y una cierta sensibilidad social. La cardiología tampoco me llamó la atención hasta el MIR.

Los médicos que curan siempre desconfían de los médicos que investigan.

Es así, y no te engañaré, tengo un perfil tan híbrido que trato con médicos, investigadores básicos, biólogos o matemáticos. Y me siento incómodo con todos, porque no me asumen en su grupo. Ahora mismo, dedico un día por semana a los pacientes.

¿Si pudiera se volcaría solo a la investigación?

Es muy oportuno que lo preguntes, porque me siento un poco vacío y amortizado. He hecho mi aportación, pero he perdido una motivación personal que me empieza a faltar. La cardiología de élite necesita una infraestructura de la que aquí no disponemos. La tenía en Londres o Madrid, vinimos a Mallorca con mi esposa que también es médico por motivos familiares, ascendentes y descendentes.

Hasta su colega Valentín Fuster se asombra de la resistencia del corazón.

Es un misterio que el corazón sea tan preciso, porque es un órgano un poco tonto, no duplicado, que responde a los estímulos y posee una tremenda capacidad de adaptación al entorno.

El corazón es también lo único en Medicina que está a la izquierda.

El tópico siempre ha relacionado al cardiólogo con el nivel de vida alto, pero los he conocido de todo el espectro político, nacionalistas y de derechas.

¿Su también colega mallorquín Bernat Nadal Ginard pudo ser Premio Nobel?

Creo que no, porque dispongo de unas referencias no tan positivas como las que expusiste en un reportaje, más bien opuestas. No lo conozco personalmente, pero recibí un premio que lleva su nombre.

¿La regeneración del músculo cardiaco es el Santo Grial de la medicina?

El santo Grial es curar el Alzheimer, mantener el nivel cognitivo con la edad. La limitación ya no es el corazón.

¿Le asusta la llegada de la facultad de medicina privada del CEU?

No me da miedo. Creo en la universidad pública, y nuestra facultad de la UIB siempre será más competitiva que una privada.

Temerá por lo menos a la Inteligencia Artificial.

No, la presentan con un exceso de bombo y platillo. Es una herramienta útil para la primera información y el despistaje, pero muy peligrosa porque depende de la información que la nutre, tampoco la tecnología del VAR ha resuelto las disputas del fútbol.

¿Cuándo empieza el estrés malo para el corazón?

En el momento en que afecta a tu estilo de vida, cuando la persona deja de dormir o se alimenta peor. Es un impacto larvado, silente, progresivo y que se acabará pagando.

¿Cuál es el equilibrio entre la vida sana y no disfrutar de la vida?

Por ejemplo, mi experiencia laboral en Madrid no me compensaba, y para progresar se requiere a menudo una renuncia activa, aunque decir que no es más difícil que decir que sí. Por eso ahora solo viajo por mi trabajo una media de doce veces al año.