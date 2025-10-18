Xavi Torrens, director de una entidad que lucha contra la pobreza en Mallorca: «¿De verdad creéis que el precio de la vivienda es culpa de la ocupación?»

"Necesitamos de los líderes políticos más política y menos partidismo y titulares vacíos para solucionar los problemas de vivienda y pobreza". Así de contundente se ha mostrado el presidente de la Xarxa per la Inclusió Social (EAPN), Xavi Torrens, en su intervención de ayer en el Consell, donde presentó el informe sobre el estado de la pobreza de las Baleares, elaborado por su entidad.

Según refleja el informe, cerca de 200.000 personas —el 16,2 % de la población— y uno de cada cuatro menores viven en riesgo de pobreza o exclusión social en Baleares. Además, el 40 % de la población asegura tener dificultades para llegar a fin de mes.

Torrens critica que se culpe a los migrantes pobres del aumento del precio de la vivienda: “¿De verdad creéis que el precio de la vivienda es culpa de la ocupación?” Y ha puesto el foco en otro tipo de inmigración, la rica: “¿Qué población extranjera afecta al aumento del precio de la vivienda? Si alguien piensa en los migrantes pobres, es porque tiene aporofobia”.

“Os invito a venir a cualquiera de nuestras 23 oficinas. Las personas migrantes no vienen a pedir ayudas ni pagas. Piden orientación para criar a sus hijos o preguntan cómo pueden regularizar su situación porque tienen ofertas de trabajo”, ha afirmado Torrens.

Asimismo, el presidente de la EAPN ha lamentado la normalización de ciertas situaciones extremas de precariedad y denigración: “¿Cuándo hemos normalizado que una familia entera viva en una sola habitación?”

Por último, ha lanzado una reflexión sobre la pérdida de confianza en las instituciones públicas: “Una de las cosas más tristes que estamos viendo es que la ciudadanía confía más en la empresa privada que en la política. ¿En qué momento han dejado ustedes, los políticos, que la gente crea más en las manos privadas que en la acción pública?”