Sorpresa en el sector: el grupo chino GPRO busca inversor para el hotel Valparaíso de Palma

Si hay algo que envidian los hoteleros del Valparaíso son sus vistas espectaculares a la bahía de Palma. Y si hay algo en lo que están de acuerdo es que este clásico de la hotelería mallorquina que reina desde su atalaya en el barrio de La Bonanova desde los años setenta se ha quedado obsoleto. Quizás por ello no llama la atención que se quiera acometer una reforma integral, pero sí sorprende que sus propietarios, el grupo chino GPRO, una de las quinientas empresas más importantes del gigante asiático, busque socios inversores. Se barrunta que hay algo más detrás.

El Valparaíso engalanado para la celebración del año chino. / Pere Joan Oliver Orell

Según ha transcendido, para el Valparaíso Palace Hotel & Spa, que fue inaugurado en 1974 por Pío Cabanillas, entonces ministro de Información y Turismo, y se convirtió en uno de los primeros cinco estrellas de Mallorca, también se busca una marca hotelera de lujo. Ante esta intención hay consenso.

"Ese hotelazo tendría que tener detrás una gran marca tipo americana"

"Ese hotelazo tendría que tener detrás una gran marca tipo americana. Es el tipo de hotel que gusta a los americanos". Rodeado por 20.000 metros cuadrados de jardines, con cascada incluida, y siete plantas en sus 174 habitaciones con terraza privada y vistas al mar se han alojado reyes como Hassan II de Marruecos, el amigo del rey emérito Juan Carlos I era uno de sus clientes frecuentes. "Llegó con 200 personas, su cama, su colchón y sus alfombras, entre otras cosas", recordaba Enrique Antón en 2004, su director cuando el hotel celebraba su trigésimo aniversario.

Ilustres huéspedes

Sara Montiel y el empresario mallorquín Pepe Tous se casaron en el Valparaíso en 1979. El dictador libio Muammar al-Gaddafi, Julio Iglesias o hasta los Back Street Boys que atrajeron a un millar de fans a las puertas del hotel, han sido algunos de los famosos huéspedes del Valparaíso. Y por sus salas de eventos han pasado grandes figuras de la política y del mundo empresarial.

Al presidente Xi Jinping le gustó tanto que cuatro años después el grupo chino GPRO compró el hotel

Los mandatarios chinos solían escogerlo para descansar en medio de sus travesías transoceánicas y así fue que en 2010 el presidente Xi Jinping se alojó en el Valparaíso. Le gustó tanto que cuatro años después el grupo chino GPRO compró el legendario establecimiento a Miquel Ramis. Era el primer hotel que adquirían en Europa. Los chinos pagaron 48 millones de euros al fundador de Grupotel. A tocateja. Ramis ha sido un hotelero privilegiado, por sus manos han pasado además del emblemático Valparaíso otra joya de la isla, el Punta Negra que pronto será inaugurado bajo el sello del lujo del Mandarin Oriental Hotel Group.

Cien habitaciones quemadas

Mucho ha llovido desde que la familia Alba abrió el Valparaíso en 1974. En el capítulo trágico, en marzo de 1995 el hotel sufrió un grave incendio, por un cortocircuito se quemaron un centenar de habitaciones. Resurgió tras su reforma. Bajo la propiedad del grupo GPRO el cinco estrellas pasó a la categoría de Gran Lujo, pero se ha quedado "obsoleto". Aunque se han ido haciendo remodelaciones de las habitaciones o las áreas comunes aún está pendiente "una gran reforma integral, ya no es un cinco estrellas como debería ser", lamentan fuentes del sector.

Vista aérea del hotel Valparaíso. / DM

Por eso no sorprende que se planee acometer la modernización de sus instalaciones para sacar todo el potencial a un establecimiento tan emblemático como el Valparaíso. Y una marca de lujo para que lo gestione. "Sería una gran noticia porque lo pondría en el mapa mundial", consideran fuentes del sector. Lo que sí descoloca es que GPRO busque nuevos socios inversores para su reforma, cuando va sobrado de músculo financiero: "Es un grupo muy fuerte para el que lo menos importante son los hoteles".

Rumores de venta

"Siempre ha habido rumores de venta en torno". Por eso se apunta que "quizás no se quiere decir que está en venta". Para acompañar en esta aventura al Valparaíso, GPRO cuenta con DC Advisory. La firma, propiedad de Daiwa Securities, una de las principales instituciones financieras de Japón, ha trabajado con hoteleras de la isla en su expansión, como Fergus Hotels o a Bluesea de Portobello, con el equipo capitaneado en España por Borja Lería ."Y asesora a muchos fondos de inversión".

Solo queda esperar cómo se desarrollan los acontecimientos para ver si se cierra, o no, el capítulo del Valparaíso con GPRO que despertó el sueño chino en Mallorca. Se llegó a especular con que el Govern y autoridades asiáticas ya trabajaban para conseguir un vuelo desde Son Sant Joan a China. Once años después no hay vuelo a Pekín, pero sí a Nueva York, Montreal y Abu Dabi. Y Four Seasons, Hyatt, IHG o Mandarin operan en Mallorca.