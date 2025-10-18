La Sociedad Española de Psicología acusa al Govern de "hacer contrataciones opacas sin una convocatoria pública"

La Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC) vuelve a cargar contra el Govern balear y le acusa de "hacer contrataciones opacas sin una convocatoria pública". La entidad se muestra muy crítica con la decisión del Ejecutivo de seguir contratando psicólogos sin la titulación PIR, la formación sanitaria especializada exigida por ley para ejercer en el sistema público. En este sentido, responden al portavoz Antoni Costa, quien ayer argumentó que "los psicólogos clínicos no abundan".

"Si los psicólogos clínicos no abundan es porque el Govern no está planificando adecuadamente sus necesidades y no está ofertando las plazas necesarias. Además, en este caso no se ha buscado a psicólogos clínicos. Las contrataciones se han hecho de manera opaca, sin una convocatoria pública", afirman desde la SEPC. En este sentido, detallan que "no se ha contactado con ningún psicólogo/a especialista en psicología clínica para ofrecer los puestos, pese a que hay profesionales interesados y varias listas disponibles para hacer llamamientos".

Resto de comunidades

En cuanto a la justificación por parte del Ejecutivo de que este tipo de contrataciones también se están dando en otras comunidades, la Sociedad Española de Psicología expresa que "es una lástima que el Govern ponga el foco en algunas comunidades autónomas que también cometen irregularidades, mientras tiene ejemplos positivos en comunidades gobernadas por su mismo partido".

Así, ponen los ejemplos de "Cantabria, que cuenta con un programa de reciente creación compuesto por especialistas en psicología clínica o Galicia, donde actualmente se está repensando el programa de atención primaria que ya desarrollan especialistas".

El Govern los seguirá contratando

Por su parte, desde el Govern ya han anunciado que no rectificará y seguirá contratando psicólogos sin especialidad clínica en Atención Primaria pese a las críticas lanzadas desde el Sindicato Médico de Baleares (SIMEBAL) y la Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC).

"No es una situación que solo se produzca en Baleares, también se está aplicando con éxito en Navarra, Cataluña, Asturias, La Rioja y Comunidad Valenciana. Si lo han hecho otras comunidades autónomas, Baleares también", argumenta el portavoz Antoni Costa.

Normativa

Cuestionado sobre si esta contratación sin especialidad clínica incumple la normativa para ejercer en el sistema público, Costa expresa "alguna duda al respecto" de esta cuestión. El portavoz del Govern incide en que este tipo de profesionales "están atendiendo sin ningún tipo de dificultad y prestan un servicio valorado por la ciudadanía" en las clínicas privadas. "¿Por qué no llevar esto a la pública?", expresa.

El también vicepresidente del Ejecutivo balear detalla que estos psicólogos "tienen la titulación y son profesionales que merecen el máximo respeto de los ciudadanos y del Govern". Asimismo, Costa destaca que la iniciativa se engloba en un programa piloto para reforzar la atención psicológica de Baleares. "Es un complemento adecuado para esta voluntad del Govern de abordar una cuestión muy grave como es la salud mental", recalca.