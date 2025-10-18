Sacar Pecho: un documental convertido en herramienta terapéutica para el cáncer de mama

La Unidad de Cáncer de Mama de Son Espases y el Hospital de Inca quiere que Sacar Pecho no sea solo un documental: la intención de los médicos es convertirlo en una «una herramienta terapéutica para pacientes, familiares y personal sanitario». Lo explica la oncóloga Antònia Perelló, facultativa en Son Espases e Inca, e impulsora del proyecto junto a la psicooncóloga Mónica Martí y el cirujano Valerio Corazza.

Su objetivo es validarlo con un estudio propio y, si funciona, indicarlo de manera pautada tras el diagnóstico: la idea es entregar un código QR en la consulta (no para todas las pacientes, sí para las que pueden beneficiarse) y hacer un seguimiento de síntomas como la ansiedad, la angustia o la confusión antes y después del visionado. «Pensamos que ayudará mucho», resume Perelló.

La doctora Antònia Perelló es oncóloga en la Unidad del Cáncer de Mama de Son Espases y en la de Inca. / HUSE

La doctora y la psicooncóloga reivindican el valor del documental como apoyo en un proceso oncológico. La selección de las protagonistas, ocho pacientes con distintos estadios, edades y contextos, la realizaron «para contar su viaje emocional» con criterio clínico y con el propósito de que cualquier mujer se vea reflejada en algún momento del proceso. Perelló, además, subraya que el documental también es para los sanitarios: «A mí y a muchas compañeras nos ha servido para empatizar con la paciente. Hay gestos y comentarios que no vemos cuando se van a casa; darnos cuenta de eso es terapéutico también para nosotras».

La psicooncóloga, que acompañó a las mujeres durante todo el rodaje, resume el espíritu del trabajo: «Sacar Pecho no es solo un documental donde se narra el viaje físico y emocional de ocho mujeres. Intenta ser algo más: informa de manera realista y propositiva, y humaniza la medicina». Para Martí, el «desnudo emocional» de las protagonistas funciona como catalizador para afrontar el miedo, la incertidumbre o la indefensión; y para el profesional es una guía para «modular su respuesta afectiva» y ofrecer un cuidado más integral. En sus palabras, «un bálsamo psicooncológico».

El proyecto, un filme de 90 minutos rodado en la Serra de Tramuntana, se sostiene sobre tres patas: el equipo médico (Perelló, Martí, Corazza y especialistas como el plástico Jaume Estrada), la productora Vivir del Cuento y la Fundación SOLTI, un grupo académico de investigación en cáncer de mama. SOLTI ha canalizado la financiación (la mayoría aportada por industria farmacéutica y donaciones de empresas privadas), después se sumaron los apoyos de las instituciones. «Todos los beneficios del documental se destinarán a la investigación contra el cáncer de mama», puntualiza la médica nuclear Catalina Sampol, también de la misma unidad de Son Espases. Destaca la importancia de sentirse acompañada después del diagnóstico: «El documental es una ayuda para aceptar y asumir la enfermedad… y para entender que no eres la única».

La doctora Perelló recuerda que una de cada ocho mujeres en este país tendrá cáncer de mama. En España se diagnostican unas 35.000 al año, en Baleares alrededor de 800. La tasa de supervivencia es alta: el 85% se cura antes de los cinco años, pero hasta un 30% recaerá y sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en la mujer. Por eso insiste en investigar, individualizar tratamientos y mejorar la calidad de vida. Cuatro de las protagonistas del documental, todas pacientes de Perelló, viven con metástasis.

Por eso, el objetivo del equipo va más allá de la sensibilización social. Su propósito es consolidarlo en las consultas y aplicarlo con rigor clínico. El plan pasa por integrarlo en la práctica sanitaria con criterio psicooncológico, evaluando cuál es el momento emocional más adecuado para cada paciente.

Además, el documental viaja a Madrid la semana que viene: Sacar Pecho se presenta este lunes, 20 de octubre, en el Congreso de los Diputados, para conmemorar el Día Mundial del Cáncer de Mama. Está inscrito a los Premios Goya, en las categorías de mejor documental y mejor banda sonora, y a los Forqué. También ha sido seleccionado para competir en la 14ª edición del Evolution Mallorca International Film Festival.

Mientras tanto, estos días, las protagonistas presentan el documental en los medios de comunicación, pero falta una de ellas. Falleció hace poco y sus compañeras le dedicaron un sentido homenaje en el que recordaron que el propósito del proyecto es visibilizar, acompañar y aprender. Como resume la doctora Perelló: «Si un documental puede reducir la ansiedad de una mujer que acaba de salir de la consulta, o ayudar a un médico a encontrar mejor las palabras, también es parte de la terapia».