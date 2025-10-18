Residuos en Ibiza: el 35% apoya construir una incineradora, pero sólo el 16% la aceptaría cerca de su casa

La reciente consulta realizada entre 474 personas por el Consell sobre qué habría que con los residuos dio un resultado ampliamente favorable al traslado de la basura a Mallorca, con una puntuación de 72 sobre 100, mientras que se valoró con 52 puntos la posibilidad de que se incinerara en Eivissa. Pero un sondeo de opinión encargado por la plataforma ‘Hay soluciones para el vertedero de Ibiza’ (integrada por vecinos de Jesús, Cap Martinet, Talamanca, Can Furnet y otras zonas próximas al vertedero) y que ha sido elaborado por la prestigiosa consultora GAD3 mediante 800 encuestas telefónicas entre la población ibicenca, da un resultado aún más contundente contra la segunda opción: sólo el 35% de la población apoyaría construir una incineradora en la isla, que se reduciría al 16% en caso de que esa instalación se ubicara cerca de su vivienda.

El sondeo, titulado ‘Percepciones y actitudes de la ciudadanía de Ibiza ante la gestión de residuos’ y que fue realizado entre el 25 de junio y el 2 de julio pasados, ha sido presentado este viernes en el Centro Cultural Puig d’en Valls. El objetivo de esa encuesta es contar “con una radiografía precisa de la opinión ciudadana sobre la gestión que se hace de los residuos, los problemas asociados al vertedero de Ca na Putxa y las posibles soluciones que se plantean como la construcción de una incineradora en Eivissa o el traslado de los residuos no reciclables a la incineradora de Son Reus, en Mallorca”, según la plataforma. Daniel Busturia, presidente de la plataforma (y antes de Hábitat y Basuras) ha explicado que “ante la inadecuada metodología empleada” en la consulta del Consell, decidieron encargar otra “más científica”, para lo que contactaron con la consultora de Narciso Michavila, presidente de GAD3.

GAD3 (no hay que olvidar que en este caso trabaja como consultora de parte, es decir, contratada por una asociación cuyo fin es liquidar un vertedero que les provoca desagradables molestias) llega a ese porcentaje del 16% de los residentes contrarios a la incineradora tras un alambicado análisis de cada respuesta a sus preguntas. Así, primero despeja qué opina la población (la que conoce la existencia del vertedero) ante el “previsible cierre” (pues tiene los días contados) de Ca na Putxa por falta de capacidad: un poco más de la mitad, el 52%, estima que “la solución óptima es explorar alternativas a la planta incineradora”. De ese 52%, el 30% propone trasladar los residuos a Mallorca, un 10% prefiere ampliar la vida útil del vertedero actual (10%) y un 12% buscar otras soluciones alternativas.

La cercanía “reduce de forma significativa el respaldo, incluso entre quienes inicialmente defienden" la opción de construir una incineradora

"Nunca en mi patio trasero"

¿Y qué ocurre con el 48% restante? Según la encuesta, un 8% no sabe no contesta y un 40% de los ibicencos “piensa inicialmente en la incineradora como la mejor solución”. Recalca GAD3 lo de inicialmente. Ese porcentaje se reduce al 35% si se instalara la planta “en su propia zona”. La consulta considera como zona a la isla entera. De este porcentaje, solo el 47% (es decir, el 16,45% del total) “mantendría su apoyo si la instalación se ubicara cerca de su vivienda, mientras que un 32% se opondría y un 21% se muestra indeciso”. Conclusión: la cercanía “reduce de forma significativa el respaldo, incluso entre quienes inicialmente defienden esta opción”, subraya GAD3.

Javier Sánchez, consultor de investigación de GAD3 y responsable de la encuesta Javier Sánchez, ofreció un resumen del estudio en el que calificó ese 16% como “fenómeno sociológico” que se da en muchos otros casos, por ejemplo cuando se pregunta a alguien si no le importaría que hubiera una central nuclear cerca de su casa. Es, señala, lo que se conoce como el típico caso del “nunca en mi patio trasero”. “En esta encuesta se ha visto clarísimamente”, apunta Sánchez.

Lo que está claro es que la oposición a construir una incineradora es mayoritaria, nada menos que del 54% de los encuestados, especialmente entre los vecinos de Santa Eulària que viven cerca del vertedero (66%), frente al 43% entre quienes residen más lejos: “Una vez más, la proximidad emerge como un factor determinante en la aceptación del proyecto”, se indica en el estudio sobre la encuesta. Tienen razones para no quererla cerca: les preocupa “el deterioro de la calidad del aire (43%), seguido del impacto ambiental y paisajístico (41%) y de los malos olores o molestias a terceros (33%)”. Solo un 10% considera que no tendría efectos negativos, “lo que refleja una ciudadanía crítica y con una alta sensibilidad ambiental”, según la encuestadora, en cuyo estudio no aparecen preguntas relacionadas con la complejidad logística y medioambiental que supondría enviar toneladas de residuos a Mallorca.

Un 29% cree que el Consell “tomará decisiones influenciada por los intereses de empresas privadas vinculadas a la gestión de residuos”

Desafección del Consell

GAD3 también realizó una pregunta cuyo resultado escocerá en la sede insular de la avenida de España: ¿Qué factor cree que tendrá mayor peso en la decisión que adopte el Consell sobre el problema de la basura? La mayoría, un 29%, considera que la institución insular “tomará decisiones influenciada por los intereses de empresas privadas vinculadas a la gestión de residuos”, mientras que el 26% cree que lo hará motivada “por presiones políticas o partidistas”, mientras que el 20% está seguro de que prevalecerá en su decisión los criterios de salud pública y bienestar de los vecinos, y el 15%, por el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad. Es decir, que el 46% cree que el Consell tomará la decisión por motivos espurios y el 35% por motivos altruistas. No queda muy bien, pues, la institución. Sánchez cree que es una clara “desafección hacia el Consell”.