Denuncian el bloqueo para contratar nuevos estibadores para el puerto de Palma

Las alarmas se han disparado en el sector de la estiba. Se teme que el puerto de Palma pierda competitividad por falta de mano de obra en un servicio portuario tan esencial para el abastecimiento, máxime en un territorio insular como Mallorca donde casi todas las mercancías entran por vía marítima. Denuncian el bloqueo para la contratación de nuevos estibadores necesarios tanto para reforzar la actividad como para cubrir las bajas ante el relevo generacional que se está produciendo, por lo que instan al Govern y a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para que busquen una solución urgente.

Desde la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de Palma (SAGEP) se han remetido sendas misivas a la presidenta del Govern, Margalida Prohens, y a la APB para activar la contratación de trabajadores. Su preocupación radica en que desde hace un tiempo para la prestación de este servicio portuario es necesario contar con un certificado de formación y horas de práctica. En la isla no había ningún centro homologado para brindarlo y una vez que se ha encontrado uno, la conselleria de Educación aún no ha dado luz verde.

Como en Mallorca no se contaba con un centro homologado la SAGEP acordó que fuera la Asociación de Empresas Estibadoras Portuarias de Barcelona la encargada de brindar la formación para que los candidatos obtuvieran el certificado de profesionalidad en operaciones de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo. Estaba previsto que el curso empezara el 15 de mayo. Pero no fue posible porque se exigía que los futuros estibadores estuvieran inscritos en el Servicio de Ocupación de Cataluña, y en este caso los trabajadores lo estaban en el SOIB.

Así pues, la Sociedad de Estibadores del Puerto de Palma contactó con un centro formativo en Mallorca, Inprogress Escuela Técnica Profesional, al que le faltaba la homologación. En junio pasado, en una reunión con los responsables del SOIB se comunicó que una vez presentada la documentación en dos meses se resolvería el procedimiento y podría arrancar la formación. Y así se hizo. Sin embargo, desde agosto el sector ha conocido que la competencia para homologar el curso ahora corresponde a la conselleria de Educación, "lo que implica un nuevo retraso en el proceso, debiendo el centro volver a iniciar el proceso de homologación", se lamenta la SAGEP en la carta remitida a la presidenta Prohens.

Ni nuevos estibadores pueden incorporarse al no tener el título homologado, ni las estibadoras disponen del personal

Mientras tanto, la Sociedad de Estibadores Portuarios lamenta que enfrentan "un problema de gran envergadura: por un lado, los trabajadores no pueden incorporarse a sus puestos al carecer de la certificación exigida; por otro las empresas estibadoras del puerto de Palma no disponen del personal necesario para dar respuesta a las demandas del servicio".

Lo que reclaman al Govern es que se busque "de manera urgente y coordinada" con la conselleria de Educación una solución que permite desbloquear esta situación lo antes posible para garantizar "la continuidad y la eficacia" de este servicio esencial en el puerto de Palma.

Ahora mismo hay 16 trabajadores a la espera de hacer el curso para obtener el título de estibador y casi una quincena de profesionales ya se jubilan, y seguirán más jubilaciones. Si no se logra una pronta resolución, "no habrá quien cargue y descargue los barcos", alertan desde la SAGEP. En total en el puerto de Palma hay alrededor de 60 estibadores.