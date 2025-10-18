Concentración de la plataforma Parar la guerra por una paz justa y una Palestina Libre

Una treintena de personas ha respondido este sábado a la llamada de la plataforma Parar La Guerra en Palma que ha convocado concentraciones en más de trescientas localidades este fin de semana para reclamar un alto el fuego definitivo y una paz justa para Palestina. Además, han homenajeado a los periodistas, sanitarios y trabajadores humanitarios que han fallecido a lo largo de los dos años de conflicto.

Reunidos en la plaza Major de Ciutat, los participantes en la concentración han leído dos manifiestos. Primero han recordado que hace ya dos años, el 29 de octubre de 2023, que Parar la Guerra publicó el primer manifiesto denunciando el genocidio en Gaza y condenando los atentados de Hamas. Mientras tanto se han unido más de un centenar de organizaciones diversas con representantes de 35 países. Por ello se ha advertido que no se puede dejar la paz en manos del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu "que ha ejecutado un genocidio" ni tampoco del presidente estadounidense Donald Trump porque lo ha "amparado"

El reciente alto el fuego en Gaza, aunque débil, "es una gran noticia" que ha abierto la puerta a la ayuda humanitaria y a la liberación de presos palestinos y los israelíes secuestrados por Hamas, porque "cada vida importa". A la vez hay que seguir "luchando para que la paz sea estable, duradera y justa", de acuerdo con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, han ido clamando los presentes, entre varios han ido leyendo el manifiesto.

Presión popular

También han destacado que el alto al fuego "no ha caído del cielo" porque "en gran medida es fruto de la presión popular" a través de manifestaciones, flotillas y paros y adhesiones desde el mundo de la educación o la cultura.

Los participantes en esta concentración también han rendido un homenaje a los 251 periodistas, 1.060 sanitarios y 181 trabajadores humanitarios que han muerto a lo largo de los dos años de conflicto y a los que siguen trabajando en duras condiciones en Palestina.

La plataforma ha convocado además de las movilizaciones entre este sábado y ayer una gran manifestación en Madrid mañana domingo.

En Baleares forman parte de Parar la Guerra Més per Menorca, PSIB-PSOE, UCE, Recortes Cero, Unión Obrera Balear, Diverxia, USO, STEI, UGT, SIAU, Fundacions Darder, Fundació Gabriel Alomar y Justicia y Paz, entre otras organizaciones.