Camariñas recuerda a Francesc Antich y a los voluntarios de Baleares que limpiaron el chapapote del 'Prestige'

Se intentó en más de una ocasión que Francesc Antich pudiera estar presente, pero no pudo ser. La enfermedad no permitió que el histórico expresidente socialista que lideró el primer pacto de izquierdas en Baleares participara en el emotivo homenaje de este sábado en Camariñas. Una delegación formada por unas ochenta personas se ha desplazado desde el archipiélago con motivo del acto celebrado en la localidad de la Costa da Morte, donde hace veintitrés años convivieron durante muchas jornadas el catalán y el gallego. Fue cuando el hundimiento del petrolero Prestige, el 13 de noviembre de 2002, provocó una catástrofe ambiental sinigual y a la vez la mayor oleada de voluntariado conocida hasta entonces. El Mirador Francesc Antich, un monolito colocado en un punto emblemático de la Ruta de los Faros, queda para recordar cómo con la colaboración del Govern capitaneado por el expresident unos 1.600 baleares participaron en la limpieza del fuel que cubrió de negro el litoral gallego.

Emoción durante el acto de homenaje en la Ruta de los Faros, frente a la zona de la costa que limpiaron de chapapote los voluntarios baleares. / PSOE

Hasta este pueblo coruñés se han traslado dirigentes socialistas como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, además de Toni Torres, entonces director general de Emergencias del Ejecutivo Antich y, por tanto, uno de los maestros de orquesta que coordinó aquella misión solidaria.

'La Balanguera' a voz de soprano

"Ha sido un acto muy emotivo", reconoce Torres, y rememora cómo no fue posible, aunque "se intentó dos o tres veces hacerlo con él". La familia del expresident, con su esposa, Concha García, y sus hijos, Tomeu y Pau, entre otros miembros de la familia, socialistas, representantes del Ayuntamiento de Algaida y vecinos del municipio se han desplazado hasta Camariñas para participar en la ceremonia de inauguración del monolito conmemorativo que luce justo frente al tramo de costa que los voluntarios baleares ayudaron a limpiar entre 2002 y 2003. Está ubicado en el camino conocido como la Ruta de los Faros, muy transitado por senderistas.

Primer plano del monolito que agradece a Francesc Antich la ayuda en aquellos fatídicos días de catástrofe ambiental. / PSOE

Torres enfatiza la "satisfacción de haberlo podido hacer por fin". La delegación balear ha compartido este acto homenaje al expresident fallecido el pasado enero con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, la alcaldesa de Camariñas, Sandra Ínsua, y concejales del consistorio. Una soprano gallega que ha amenizado la ceremonia ha sorprendido con una bella interpretación de La Balanguera.

De aquellos días de lucha contra la marea negra en el que se popularizó el grito colectivo de rabia Nunca máis, del que surgió la plataforma que canalizó las movilizaciones del Prestige, nació la Asociación Amigos de Baleares e Camariñas (Ambaca). "Nos hemos seguido viendo y gente de la asociación venía a Baleares", dice Torres.

"Moitas grazas, president, moitas grazas, amigo", reza la inscripción que recuerda a Antich como el presidente balear que "durante os infaustos días de catástrofe Prestige" abogó con su compromiso personal y político por la recuperación medioambiental de la costa camariñana.

Queda para el recuerdo, pues, la colaboración de Antich para poner en marcha a finales de 2002, aquella campaña a petición del Ministerio de Fomento que pidió a las comunidades autónomas que asumieran zonas específicas para colaborar en las tareas de limpieza. El Govern organizó dispositivos de relevos semanales con los que se volcó la población balear.