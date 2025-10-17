Trablisa celebrará su 50 Aniversario con una gala en el Palacio de Congresos de Palma

Trablisa celebrará el próximo lunes, día 20 de octubre, su 50 Aniversario con una gala en el Palacio de Congresos de Palma, en la que está prevista la asistencia de representantes de las instituciones públicas, de la sociedad civil, fuerzas y cuerpos de seguridad, medios de comunicación, clientes, colaboradores y empleados.

Trablisa fue fundada en Palma en 1975 por Miguel Bordoy, y a lo largo de estas cinco décadas ha sabido evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos sin perder el carácter cercano y familiar con el que nació. Lo que comenzó como una empresa local de vigilancia se ha convertido en una de las principales compañías de seguridad privada de España, con más de 12.400 profesionales y presencia en todo el territorio nacional, Portugal y México.

Hoy la segunda generación de la familia Bordoy, encabezada por Alberto Bordoy, está al frente de la compañía, consolidando un modelo de gestión que combina la experiencia acumulada con una clara apuesta por la innovación. Bajo su liderazgo, Trablisa continúa avanzando en el desarrollo de soluciones de seguridad inteligente que responden a las necesidades de un mundo cada vez más tecnológico y conectado. Durante la gala Trablisa repasará su historia y muy especialmente agradecerá la confianza de quienes han acompañado a la empresa durante estas cinco décadas, además de proyectar su visión de futuro, porque más que una celebración del pasado este aniversario marcará un nuevo punto de partida en la historia de Trablisa.