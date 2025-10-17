Los socorristas se manifiestan frente al Consolat de Mar para exigir condiciones dignas y seguridad en las playas

Los socorristas de Baleares se han concentrado esta mañana frente al Consolat de Mar para exigir mejoras laborales y el fin de la precariedad en el sector, cuando se cumple casi un mes desde el inicio de su huelga indefinida.

Los manifestantes han portado pancartas y han coreado consignas que reclaman “playas seguras y condiciones dignas para quienes cuidan la vida”, mientras denuncian la falta de diálogo por parte de las autoridades autonómicas.

Asimismo, el colectivo afirma que “la precariedad mata a turistas, a vecinos y a compañeros”, y acusa al Govern balear de mantener un modelo que precariza un servicio público esencial.

“La seguridad en las playas es responsabilidad del Govern, de la Dirección General de Emergencias y de los ayuntamientos”, expresan los trabajadores.

Los socorristas eligen la sede de la presidencia del Govern para señalar como máximos responsables de la situación a la presidenta, Marga Prohens, y al director general de Emergencias, Pablo Gárriz.

“Los socorristas de Baleares decimos basta a la precarización. Invitamos a la presidenta a que nos dé respuestas y a toda la comunidad a acompañarnos y apoyar este reclamo justo”, afirman.

La huelga, iniciada hace casi un mes, denuncia retrasos salariales, falta de medios materiales, escasez de personal y contratos precarios que, según el colectivo, ponen en riesgo tanto a los trabajadores como a los usuarios de las playas.

Los socorristas insisten en que su protesta no es solo por cuestiones laborales, sino también por la seguridad pública, y advierten que mantendrán las movilizaciones hasta obtener compromisos concretos del Govern.

“Récords turísticos sin mejoras sociales”

El colectivo subraya que, pese a que cada temporada Baleares bate récords de turistas y de ganancias para los hoteleros, ese crecimiento no se traduce en una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, sino “todo lo contrario”.

“Cada vez es más complejo el acceso a la vivienda y la subsistencia mes a mes. El modelo económico actual beneficia a unos pocos y castiga a quienes sostienen los servicios esenciales”, denuncian los socorristas.

Críticas a un modelo “obsoleto y extractivista”

Los manifestantes también se pronuncian contra el modelo de socorrismo que rige desde 2005, al que califican de “no preventivo y obsoleto”. El sistema, explican, establece una torre de vigilancia cada 800 metros y basa la seguridad en la figura del “socorrista reactivo”, una persona contratada como hamaquero o camarero con titulación, sin obligación de entrar al agua para realizar rescates ni intervenir en maniobras de reanimación cardiopulmonar.

“Se trata de un modelo pensado para cubrir el expediente, no para salvar vidas. No responde a las necesidades reales de las playas ni de la ciudadanía”, sostienen desde el colectivo.

Movilizaciones semanales hasta obtener respuestas

Los socorristas mantienen su calendario de movilizaciones y aseguran que seguirán manifestándose todos los miércoles a las 18:30 horas en la Plaza España y todos los viernes a las 8 horas frente al Consolat de Mar, hasta que Pablo Gárriz o Marga Prohens comparezcan públicamente para ofrecer explicaciones. “No pararemos hasta que den la cara y respondan por un modelo extractivista que nada tiene que ver con las necesidades de la ciudadanía”, concluyen.