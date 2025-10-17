UGT reclama un aumento salarial del 17% en tres años para el comercio balear

Los salarios de los alrededor de 60.000 empleados del comercio balear deben de elevarse un 17% en tres años, según la pretensión de UGT, que dispone de mayoría absoluta en la representación sindical del sector y que prepara ya su plataforma para negociar un nuevo convenio colectivo durante 2026. Esa exigencia supone superar incluso la mejora en las retribuciones conseguida en la hostelería durante el presente ejercicio, de un 13,5% a lo largo de 2025, 2026 y 2027, y se sustenta en «las necesidades de los trabajadores para poder hacer frente al coste de la vida y de la vivienda en las islas», según pone de relieve el secretario de la federación de Servicios de la citada organización, José García Relucio.

Desde UGT se da una de cal y otra de arena a las organizaciones empresariales con las que va a tener que negociar. Se reclama un alza salarial muy notable (se apunta esa exigencia del 16% al 17% en tres años, lo que supone una media próxima al 5,5% anual), pero José García Relucio añade que el sindicato está analizando fórmulas para que, sin perjudicar a los trabajadores, el nuevo convenio suponga un coste mayor para los grandes comercios que para las pequeñas tiendas.

El sindicato insiste en la reducción de la jornada laboral para el comercio / G. Bosch

Hay que recordar que muchas grandes firmas no están vinculadas al convenio del comercio balear (disponen del suyo propio), pero hay algunas como Inditex y sus tiendas de Zara o Ikea que si tienen que aplicarlo, al igual que Eroski en algunos puntos.

Ventaja para las pequeñas tiendas

La idea que analiza UGT es que las firmas comerciales que no superen los diez asalariados dispongan de alguna ventaja respecto a las que queden por encima de esa cifra, aunque se admite que se está buscando la forma de hacerlo sin que haya trabajadores que se puedan sentir peor tratados dependiendo del grupo en el que estén. Pero se considera que hay que facilitar la viabilidad de los puestos de trabajo en las microempresas teniendo en cuenta las especificidades de las islas.

Hay otro apartado que este sindicato quiere poner sobre la mesa, y es el modo de compensar económicamente a las plantillas que tienen que trabajar en domingos y festivos, de forma que esté en proporción a las horas que durante esas jornadas deben de permanecer en el centro de trabajo.

Y como otro de los temas estrella, UGT mantiene la pretensión (ya lo intentó en hostelería sin lograrlo) que las empresas del sector acepten rebajar la jornada laboral a las 35 horas semanales.

José García Relucio, de UGT / G. Bosch

"Trabajadores son clientes"

En cualquier caso, se señala que el factor clave de la negociación va a ser la subida salarial, y recuerda a las empresas que «sus trabajadores son también sus clientes», lo que significa que a mejores retribuciones, más consumo en las tiendas puede conseguirse.

La importancia de las reclamaciones de UGT radica en que, al igual que en la hostelería, dispone de mayoría absoluta en la representación de los trabajadores (aunque también hay presencia de CCOO y USO), al igual que en la parte empresarial la tiene Afedeco.

Dado que la federación de Servicios de CCOO sigue en manos de una gestora dependiente de Madrid, se admite que es difícil que ambos sindicatos vayan de la mano como en ocasiones anteriores.