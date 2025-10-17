Las empresas del comercio de Mallorca ven "inasumible" subir los salarios un 17% en tres años

«Totalmente inasumible para la mayoría de las empresas comerciales». Con estos términos valora la presidenta de la patronal mayoritaria en el comercio tradicional de Mallorca (Afedeco), Joana Manresa, las pretensiones de UGT de que los salarios en el sector se incrementen un 17% en tres años. A lo que añade que la petición de que la jornada laboral en este sector se reduzca a las 35 horas semanales hace que el aumento de los gastos para los empresarios del ramo supere el 50% durante esos tres ejercicios. Además, desde esta patronal se pone sobre la mesa la necesidad de abordar el problema del absentismo, que según Manresa está alcanzando unos niveles alarmantes.

Hay que recordar que UGT, sindicato que tiene mayoría absoluta en la mesa negociadora del segundo convenio colectivo más importante de las islas con unos 60.000 asalariados vinculados (el primer puesto corresponde al de hostelería) ha adelantado a Diario de Mallorca que sus propuestas para la negociación que debe ponerse en marcha en 2026 son la citada subida salarial «del 16% al 17% en un plazo de tres años», la revisión del sistema de compensación económica por trabajar en festivo, y la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, como algunos de sus puntos más relevantes. Al mismo tiempo, plantea que las pequeñas tiendas tengan ventajas frente a las grandes empresas.

Situación del sector

La presidenta de Afedeco esgrime que «el comercio es un sector profundamente atomizado, que engloba una amplia diversidad de actividades con realidades económicas muy dispares. Pretender generalizar una subida de esta magnitud es desconocer la auténtica situación del comercio minorista balear, que no atraviesa en estos momentos una etapa de bonanza».

En este aspecto, se recuerda que tanto el sector comercial como el de la restauración han lamentado recientemente el descenso que están registrando en sus ingresos debido a que su clientela se ve obligada a dedicar una parte creciente de su consumo a la vivienda.

Joana Manresa, presidenta de Afedeco / B. Ramón

Manresa añade que «nuestro sector sufre una competencia cada vez más intensa, especialmente derivada del comercio electrónico y de otros formatos de distribución que concentran buena parte del consumo».

«Dato también conocido por todos es que desde 2008, el comercio tradicional ha experimentado una reducción cercana al 25% en el número de establecimientos, lo que refleja claramente su fragilidad estructural. Además, las empresas del sector vienen soportando en los últimos años un notable incremento de costes fiscales, energéticos, logísticos y de suministros que limitan seriamente su capacidad para absorber nuevos aumentos salariales de carácter generalizado», pone de relieve.

Equilibrio entre salarios y empleo

Joana Manresa comparte que los trabajadores del comercio balear reciban unas remuneraciones «justas» ya que tienen también el carácter de consumidores, pero defiende que el empleo en este sector se ha mantenido estable precisamente por el equilibrio que se ha conseguido entre costes salariales y puestos de trabajo. Sobre este punto añade que «romper ese equilibrio con incrementos desproporcionados pondría en riesgo la viabilidad de miles de pequeños comercios que constituyen la base del tejido económico y social de nuestras islas».

Pero además, insiste en la necesidad de abordar con los sindicatos el problema del absentismo laboral por el incremento que está registrando en el archipiélago, una cuestión que en su momento fue planteada también con los hoteleros.

Por otro lado, señala que aunque Afedeco sea la organización empresarial mayoritaria en la mesa del convenio, prefiere plantear la negociación de la mano de las restantes patronales del sector.