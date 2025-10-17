El PP culpa a Sánchez y Armengol de la reducción de plazas aéreas por la deuda del descuento de residente

El Partido Popular de Baleares responsabiliza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la expresidenta autonómica y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, de la reducción del 1,5% en la oferta de plazas aéreas prevista para este invierno. Según el PP, esta bajada responde al impago del Gobierno central a las aerolíneas por el descuento de residente del 75%.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, asegura que el Ejecutivo “perjudica directamente la conectividad de los ciudadanos de las islas”. “Ya advertimos que los impagos de Sánchez y Armengol tendrían consecuencias. Esta bonificación no es un regalo, sino un derecho que compensa la insularidad”, afirma.

El diputado señala que la reducción de plazas afecta principalmente a las conexiones con la península y entre islas, precisamente aquellas cubiertas por la bonificación. “Es una consecuencia directa de los impagos y una vergüenza para quienes gobiernan”, sostiene.

Enmienda en el Senado

Marí Bosó recuerda que Armengol vetó en el Congreso la enmienda aprobada en el Senado que incluía una dotación de 1.200 millones de euros para garantizar el pago del descuento de residente.

“Tuvo la oportunidad de saldar la deuda y no perjudicar a los residentes, pero no movió un dedo cuando se trataba de defender nuestros derechos”, afirma el portavoz popular.

El diputado critica que el Gobierno solo presupuestara 300 millones de euros, frente a los 1.200 millones que proponía el PP. “En agosto, Sánchez ya adeudaba 700 millones a las aerolíneas. El tiempo demuestra que teníamos razón”, añade.

El PP reclama congelar las tasas aeroportuarias

Además de los impagos, Marí Bosó alerta de que la subida de las tasas aeroportuarias agrava la situación del sector y desincentiva la conectividad en temporada baja. “Necesitamos una política de tasas que incentive los vuelos en invierno y favorezca la desestacionalización”, sostiene.

El PP anuncia que presenta una enmienda para congelar las tasas aeroportuarias durante la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible, e insta a los diputados y senadores socialistas de Baleares —incluida Armengol— a votar a favor. “De nuevo, se evidencia que las políticas de Sánchez y Armengol agreden directamente a los ciudadanos de Baleares”, concluye Marí, quien insiste en que su partido seguirá reclamando el pago de la deuda a las aerolíneas y una política de bonificaciones que refuerce la conectividad fuera de temporada.