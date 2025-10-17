Los pensionistas reclaman atención presencial en los bancos: "Que la banca destine parte de sus ganancias bestiales a atender a la gente mayor"

“Pedimos que haya personal para tratar con los mayores. No somos perros". Con esta contundente proclama, los pensionistas alzaron ayer la voz para reclamar atención presencial en las entidades bancarias.

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO instaló ayer un punto de información en la Plaza de España, donde numerosas personas mayores se acercaron para denunciar la exclusión que sufren al desaparecer las oficinas físicas de los bancos.

En zonas como el barrio de Son Cladera la situación es especialmente sangrante. Ya no queda ni una sucursal operativa, dejando a más de 10.000 personas tiradas, sin acceso directo a servicios bancarios.

“Nos quitaron la sucursal que teníamos, llevamos un año sin ella. El más cercano está en El Vivero, hay que cruzar vías de tren por puentes y pasar por zonas desiertas. ¿Cómo va a hacer eso una persona de 80 años con dinero encima?”, se pregunta con indignación Juan Sánchez, uno de los pensionistas presentes.

El jubilado recordó que hay muchas personas mayores que tienen dificultades para moverse y además no dominan las nuevas tecnologías con las que se realizan todas estas gestiones económicas. Por ello, se ven obligadas a recurrir a la ayuda de familiares o amigos para poder realizar gestiones básicas como sacar dinero o consultar su cuenta.

Sánchez insistió en que, al igual que el Estado te obliga a disponer de una cuenta bancaria, el Gobierno debería obligar a la vez a los bancos a que presten un servicio público, a través de oficinas abiertas y no virtuales.

“Hace 50 años te trataban bien, hasta te daban regalos para que te quedaras con ellos. Ahora, como saben que no tienes alternativa, te cobran comisiones por todo y te tratan a patadas. Hay que luchar por las necesidades de estas personas mayores. La gestión del cierre de las oficinas bancarias debería estar controlado por el Gobierno para evitar injusticias", sentencia.

La federación de pensionistas y jubilados de CCOO protestó contra el cierre de oficinas bancarias. / Bernardo Arzayus / Bernardo Arzayus Pereanez

Por su parte, Mateu Bosch, secretario general de pensionistas de Comisiones Obreras, explicó que el problema se agrava cada año y que la presencialidad debe ser obligatoria, especialmente en una sociedad donde los mayores no pueden ser apartados del sistema por no saber manejar una pantalla.

“En pueblos como Inca ha desaparecido entre el 60 y el 70% de las sucursales. Nos han dejado sin opciones. Dicen que pondrán cajeros más intuitivos, pero ¿qué pasa si alguien no lo entiende? ¿Va a hablarle una máquina? Todos sabemos lo que es eso…”, lamentó.

Bosch exige que parte de los enormes beneficios que obtiene la banca se destinen a crear puestos de trabajo: "Que la banca destine parte de sus ganancias bestiales a atender a la gente mayor".

“Durante años hemos sido la teta de los bancos, de donde han mamado. Ahora nos dejan tirados”, sentencia Bosch.

Cierre de oficinas

A la hora de explicar las causas de este malestar, hay un dato que resulta extraordinariamente significativo: en diciembre de 2007, cuando todavía existían las grandes cajas de ahorros y a las puertas del estallido de la mayor crisis económica en décadas, Baleares disponía de 1.241 oficinas de entidades financieras (con una mayoría en manos de las antiguas cajas), mientras que un informe elaborado por el Banco de España sitúa esa cifra al cierre de 2024 en las 414. En un plazo de 17 años han desaparecido dos de cada tres dependencias de atención personalizada de la banca en el archipiélago.

Como referencia, indicar también que en ese periodo la población balear ha crecido desde los 1.042.855 a los 1.244.394 habitantes, es decir, en más de 200.000 personas.