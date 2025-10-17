Entre el lujo y los cruceros, este el recinto del Puerto de Palma donde se levantarán los nuevos módulos de atención a migrantes

La Delegación del Gobierno en Baleares empezará a levantar "de forma inminente" los módulos de atención a migrantes en el Puerto de Palma, ha podido confirmar este diario. El enclave escogido, cedido para la ocasión por la Autoridad Portuaria, es un terreno asfaltado que se ubica entre el nuevo Club de Mar y la dársena de cruceros del muelle de Pelaires, de acceso restringido.

Los trabajos han sufrido un pequeño retraso porque se ha tenido redefinir algún aspecto del proyecto por cuestiones técnicas, pero ahora el inicio del montaje ya es inminente y se considera que una vez que empiecen los trabajos podrán concluir en dos semanas y entrar inmediatamente en uso, si así se precisa. Hasta su puesta en funcionamiento y mientras dure el montaje, se mantiene la disponibilidad de las instalaciones de la Estación Marítima número 3 cedidas también por la Autoridad Portuaria de Baleares para la primera atención y pernoctación de migrantes llegados a Mallorca en patera, más 6.000 en lo que va de año 2025.

El espacio modular del Puerto de Palma que se levantará entre el Club de Mar y la dársena de cruceros de Pelaires tendrá una superficie aproximada de 600 metros cuadrados y se destinará, igualmente, a albergar por unas horas a las personas migrantes llegadas en patera que se desplazan a la península, muchas de ellas para trasladarse a uno de los centros estatales del sistema de acogida humanitaria del Gobierno de España.

Los módulos dispondrán de espacios específicos para el alojamiento de mujeres y menores, separados del resto de adultos, y estarán dotados de los servicios de seguridad, higiene y climatización correspondientes, así como de la distribución y el mobiliario necesario para que todas las personas acogidas puedan pernoctar con comodidad. Su capacidad permitirá a acoger a 150 personas.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones financia el proyecto con un presupuesto de emergencia de unos 6,7 millones de euros, que incluye también una partida para ampliar el contrato con Cruz Roja, que presta la primera atención a las personas migrantes.

Nuevas carpas para recibir a migrantes que llegan en patera en el puerto de Ibiza. / Guillermo Sáez

Los módulos de Ibiza y Formentera ya están preparados para acoger a migrantes

Esta partida ha servido igualmente para instalar los módulos para atención de personas migrantes en Ibiza, en la Marina de Botafoc, y también en Formentera, en el puerto de La Savina, que ya están en disposición para entrar en funcionamiento si así se requiere, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Estos espacios modulares instalados en Ibiza, Formentera y ahora en Palma, con aspecto exterior de carpa cerrada en todo su perímetro, son similares a otras infraestructuras que ya están en funcionamiento en otros puntos del país. Y están pensadas para un uso temporal, teniendo en cuenta las necesidades logísticas y operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Cruz Roja, que intervienen en la gestión de las llegadas en patera.