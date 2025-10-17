El Govern no rectifica y seguirá contratando psicólogos sin especialidad clínica: "Si lo hacen otras comunidades, Baleares también"

El Govern no rectifica y seguirá contratando psicólogos sin especialidad clínica en Atención Primaria pese a las críticas lanzadas desde el Sindicato Médico de Baleares (SIMEBAL) y la Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC). Ambas entidades han denunciado esta semana que la conselleria de Salud está contratando a profesionales sin la titulación PIR, la formación sanitaria especializada exigida por ley para ejercer en el sistema público.

Pese a estas críticas, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, asegura que seguirán llevando a cabo esta práctica ya que "psicólogos clínicos no abundan" y se escuda en que es algo que también están haciendo otras comunidades autónomas. "No es una situación que solo se produzca en Baleares, también se está aplicando con éxito en Navarra, Cataluña, Asturias, La Rioja y Comunidad Valenciana. Si lo han hecho otras comunidades autónomas, Baleares también", argumenta Costa.

"¿Incumple la normativa?"

Cuestionado sobre si esta contratación sin especialidad clínica incumple la normativa para ejercer en el sistema público, Costa expresa "alguna duda al respecto" de esta cuestión. El portavoz del Govern incide en que este tipo de profesionales "están atendiendo sin ningún tipo de dificultad y prestan un servicio valorado por la ciudadanía" en las clínicas privadas. "¿Por qué no llevar esto a la pública?", expresa.

El también vicepresidente del Ejecutivo balear detalla que estos psicólogos "tienen la titulación y son profesionales que merecen el máximo respeto de los ciudadanos y del Govern". Asimismo, Costa destaca que la iniciativa se engloba en un programa piloto para reforzar la atención psicológica de Baleares. "Es un complemento adecuado para esta voluntad del Govern de abordar una cuestión muy grave como es la salud mental", recalca.

El Sindicato Médico también se suma a las críticas

El Sindicato Médico de Baleares (SIMEBAL) se sumó ayer a las críticas de la Sociedad Española de Psicología en relación a la conselleria de Salud por la contratación de 16 psicólogos sin la titulación PIR, la formación sanitaria especializada exigida por ley para ejercer en el sistema público. La organización considera que la medida "no se ajusta a la normativa vigente" y reclama al Govern que garantice que la atención psicológica en la sanidad pública sea prestada exclusivamente por especialistas en Psicología Clínica.

En un comunicado, Simebal recuerda que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) establece que solo los psicólogos formados por la vía PIR (sería el equivalente al MIR en Medicina) están habilitados para ejercer como clínicos en la red pública. "La figura del psicólogo general sanitario, que obtiene su título tras un máster universitario, puede desarrollar su labor en el ámbito privado, pero no está reconocida como especialidad sanitaria", recalca el sindicato.