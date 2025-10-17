El Govern rechaza la subida de cuotas a los autónomos: “Es inaceptable”

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, muestra su rechazo absoluto a la subida de cuotas para los trabajadores autónomos propuesta por el Gobierno central y reclama al presidente, Pedro Sánchez, que tome “medidas reales que respondan a las verdaderas necesidades del colectivo”.

El conseller realiza estas declaraciones tras reunirse con los representantes de ATA Balears, Magdalena Comas, y UATAE Balears, Jeroni Valcaneras, con quienes analiza el impacto que tendría el nuevo sistema planteado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

“Desde el Govern consideramos inaceptable esta subida de cuotas para los autónomos”, afirma Sáenz de San Pedro. “Lo que este colectivo necesita no son más trabas, sino ayudas, propuestas constructivas y medidas que faciliten su actividad”, añade.

Un incremento del 28% en tres años

El conseller advierte de que la propuesta del Gobierno central supondría un aumento del 28% en las cuotas en apenas tres años. Según sus cálculos, un autónomo medio con unos ingresos de 1.600 euros mensuales pagará alrededor de 1.000 euros más al año, lo que, en palabras del responsable autonómico, “perjudica gravemente a quienes sostienen la economía local”.

“En Baleares hay más de 100.000 personas trabajadoras por cuenta propia. No se puede seguir cargando sobre sus hombros más costes cuando son un pilar esencial del tejido productivo”, subraya Sáenz de San Pedro.

El Govern pide soluciones y menos obstáculos

Durante su comparecencia, el conseller apela directamente a Pedro Sánchez para que “no ponga palos en las ruedas a los autónomos” y apueste por medidas de alivio administrativo y fiscal.

Como ejemplo, propone que el Ejecutivo central apruebe “la transposición de la directiva europea que exime de presentar declaraciones trimestrales de IVA a los autónomos con ingresos por debajo de determinados umbrales”.

“Ahí es donde el Gobierno puede ayudar realmente, no con subidas tan desproporcionadas como la que se plantea”, recalca.

Sáenz de San Pedro insiste en que el Govern balear mantiene su compromiso con los autónomos y seguirá reclamando una fiscalidad adaptada a la realidad insular y al tamaño de las pequeñas empresas.

El conseller considera que la propuesta del Gobierno central va en la dirección contraria y advierte de que “podría lastrar la recuperación económica y el empleo en un momento en que los autónomos necesitan estabilidad y apoyo, no más presión”.

BNI Baleares

Desde BNI Baleares, que agrupa a casi 400 profesionales y pequeñas empresas de distintos sectores, se considera que la medida contradice las conclusiones del Barómetro Empresarial presentado el mes pasado, donde ya se alertaba de la necesidad de aliviar la carga fiscal y burocrática sobre el pequeño empresariado. El informe reflejaba que más del 70% de los empresarios cree que el aumento de las cotizaciones perjudica la competitividad, y un 65% teme que frene la creación de empleo y nuevas iniciativas.

Los responsables de BNI Baleares, Joan Coll y Patricia Martino, advierten de que esta decisión golpea directamente al tejido productivo de las islas, formado en su mayoría por autónomos y microempresas, y puede poner en riesgo la consolidación de muchos proyectos locales en un contexto de desaceleración económica. “Asfixiar al autónomo es asfixiar el motor económico de nuestras islas”, sostiene Coll, mientras Martino reclama a las administraciones que “escuchen más al empresario real” y apuesten por políticas que favorezcan la competitividad y la confianza empresarial.