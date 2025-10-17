Fincas para bodas y hoteles 'boutique' también triunfan en el turismo de congresos en Mallorca

Con el fin de la temporada turística de sol y playa se retoma en Mallorca el turismo MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones, por su sigla en inglés), actividad que cada vez se reparte más en la isla y que tiene al Palau de Congressos de Palma como bastión. Y al mismo tiempo se observa cómo cada vez más empresas apuestan por este segmento por la calidad del turista corporativo, que deja tres veces más de gasto que un visitante convencional. Fincas y caterings que tradicionalmente se han centrado en la celebración de bodas también participan del negocio para celebraciones de final de congreso o de viajes de incentivos. Y a la práctica común de reservar hoteles enteros también se suman los establecimientos tipo boutique, observan desde el Mallorca Covention Bureau.

En lo que respecta al Palau de Congressos ya tiene cerrados 16 congresos y convenciones para 2026 que traerán a la isla al menos a unos 14.000 congresistas, muchos de ellos vendrán de otros países porque predominan los eventos internacionales. En lo que queda de este año, albergará dos importantes eventos médicos y de cara a 2027 cuenta ya con ocho congresos calendarizados.

El Palau de Congressos, un polo de atracción para eventos médicos nacionales e internacionales. / GUILLEM BOSCH

Fincas de bodas, negocios de catering, guías turísticos, discjockeys... Cada vez más empresas están centrando su actividad en la organización de congresos, incentivos y eventos profesionales. Es común que se reserven hoteles enteros, explica Catalina Ballester, directora del Mallorca Covention Bureau, la asociación con más de cuarenta años de trayectoria dedicada a la promoción de la isla como destino MICE que reúne a empresas especializadas en el sector, como centros de convenciones, agencias locales, alojamientos, restaurantes y caterings o de actividades. Por ejemplo, hasta astrónomos italianos interesados en observar desde Mallorca el eclipse solar total visible del próximo 12 de agosto, que está provocando una avalancha de reservas hoteleras, han llamado a su puerta.

Para no compartir hotel

Ballester resalta las bondades del turismo MICE, clave para la desestacionalización del destino y que aprovecha la elevada conectividad aérea de Mallorca. El turista corporativo llega, normalmente, desde finales de septiembre hasta noviembre, y a partir de enero hasta mayo o junio, y contribuye a alargar los contratos en el sector. "Son grupos de visitantes que se trasladan en autobuses y como mucho van a una finca a cenar", dice para remarcar que no contribuyen a la saturación de la isla. Aparte de los tradicionales congresos que reúnen en torno al millar de personas y son un revulsivo para la planta hotelera, "cada vez hay hoteles más pequeños que se reservan por completo". La directora del Mallorca Convention Bureau apunta a los establecimientos tipo boutique de Palma, "con 8, 10, 15 habitaciones", ideales para grupos pequeños que prefieren no compartir hotel. "Cada vez se buscan más espacios tradicionales para sentir la singularidad de la isla" y menos salas estándar que pueden encontrarse en cualquier lugar del mundo.

El mercado americano también crece en la isla en el turismo de congresos

A través del Mallorca Convention Bureau se canalizan muchas peticiones para eventos. A estas alturas del año ya se han superado las recibidas en todo 2024. A los mercados tradicionales de la isla, como el alemán, que para febrero ha reservado el centro de convenciones y todo el Hipotels Playa de Palma Palace durante dos meses y medio para el lanzamiento de un nuevo modelo de Porsche, se suman otros emergentes, como el de Estados Unidos. "Está creciendo para viajes de incentivos y nos vamos a centrar en él", añade Ballester.

Uno de los enclaves de éxito en el turismo MICE es el Nixe Palace. El hotel de Cala Major, con cinco salas con vistas al Mediterráneo, es muy goloso para reservarlo al completo, ahora con sus 133 habitaciones reformadas. Tiene fechas en noviembre, en enero y en febrero con todas ellas bloqueadas por eventos, comenta Delia Guzmán, su directora de Ventas. "Para 2026 tenemos más peticiones que nunca. El turismo MICE nos sigue posicionando como destino de todo el año". Aunque sus clientes son sobre todo empresas alemanas también se va sumando el mercado escandinavo, el estadounidense e incluso el canadiense.

El Nixe Palace, en Cala Major, también se reserva entero para grupos de turismo MICE. / Nixe Palace

En lo que queda de 2025 hay dos citas relevantes en el Palau de Congressos. Del 23 al 25 de octubre de 2025, acogerá el congreso PAAM 2025 (Pediatric Allergy and Asthma Meeting), uno de los eventos científicos más importantes a nivel europeo en el ámbito de la alergia y el asma infantil, organizado por la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI). Reunirá a especialistas de todo el mundo y contará con unos 600 participantes. Y en noviembre, del 5 al 7, se celebrará el XXIX Congreso de la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral (SEIOMM), la cita anual sobre el metabolismo óseo y la osteoporosis, evento que reunirá entre 450 y 500 congresistas.

Ya en 2026 la actividad en el gran centro de convenciones de Palma arrancará con una elevada actividad, destaca Karina Zaplana, directora de Ventas y Marketing del Palau de Congressos y el Meliá Palma Bay. "Un dato relevante es que tenemos más congresos internacionales que nacionales porque ya estamos dentro de ese radar internacional", subraya. Hay 16 grandes eventos confirmados, en seis de ellos se supera el millar de participantes, en total llegarán unos 14.000 congresistas. El de mayor volumen es el Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, del 23 a 26 de septiembre, que reunirá a 2.000 personas.

Para 2027 ya hay ocho congresos confirmados en el Palau de Congressos de Palma. / GUILLEM BOSCH

Grandes congresos

Estos son los principales congresos que se celebrarán en el Palau de Congressos en 2026:

EBMT-EHA 8th European CAR T-cell Meeting, que reúne a expertos de toda Europa para discutir la innovación en las terapias celulares, del 10 a 15 de febrero, 1.000 participantes.

Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras de ANDE (Asociación Nacional de Directivos de Enfermería), del 11 al 13 de marzo, 1.000 asistentes.

Congreso TERMIS, de la Sociedad Internacional de Ingeniería de Tejidos y Medicina, del 21 al 24 de abril, 1.200 personas.

Congreso EFPA (European Financial Planning Association), del 7 al 8 de mayo, que reúne a 800 profesionales del asesoramiento y la planificación financiera

Congreso SEdO, de la Sociedad Española de Ortodoncia, del 28 al 30 de mayo, 1.000 asistentes.

EDULEARN, feria internacional y conferencia sobre educación y nuevas tecnologías de aprendizaje, de la International Academy of Technology, Education and Development (IATED), del 29 de junio al 1 de julio, con 800 participantes.

Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO), del 23 al 26 de septiembre, con 2.000 asistentes.

El centro de convenciones palmesano acogerá en 2027 al menos estos congresos: