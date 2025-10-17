Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Les Verges llenará Mallorca de 'bunyols': ¿Cuándo se celebra esta fiesta tradicional?

La fiesta de Les Verges que se celebra en la isla es una tradición con siglos de historia relacionada con la devoción a Santa Úrsula

Los 'bunyols' son típicos de Les Verges

Los 'bunyols' son típicos de Les Verges / DM

Duna Márquez

Palma

Mallorca se prepara para celebrar la tradicional fiesta de Les Verges, una de las citas más emblemáticas del otoño en la isla, que tendrá lugar la noche del domingo 20 de octubre, víspera del día de Santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes, que se conmemora el 21 de octubre.

Durante esta jornada, conocida popularmente como 'Nit de les Verges', los pueblos de la isla se llenarán del aroma de los bunyols recién hechos, la música tradicional y las serenatas, en una celebración que combina historia, gastronomía y cultura popular.

Una tradición con siglos de historia

La fiesta de Les Verges tiene su origen en la devoción a Santa Úrsula, una princesa cristiana martirizada junto a sus compañeras vírgenes según la leyenda medieval. En Mallorca, sin embargo, la conmemoración adoptó un carácter festivo y popular: los jóvenes solían salir por la noche a cantar serenatas a las muchachas solteras, quienes, si aceptaban la dedicatoria, los obsequiaban con bunyols y vino dulce.

Aunque esa costumbre se ha ido perdiendo con el tiempo, muchas localidades siguen organizando bunyoladas populares, glosadas y conciertos de música tradicional para mantener viva la esencia de esta noche tan especial.

Hoy en día, la tradición se mantiene en muchos colegios, que celebran la fiesta con bunyolades populares y regalos de claveles.

Bunyols, música y ambiente festivo

Los bunyols de Les Verges son el gran símbolo gastronómico de la fiesta. Se preparan con patata o boniato, harina, levadura y anís, y se sirven espolvoreados con azúcar o acompañados de miel. Durante el fin de semana, numerosas panaderías, asociaciones vecinales y bares ofrecerán bunyols recién hechos, una tradición que atrae tanto a mallorquines como a visitantes.

Noticias relacionadas y más

Numerosos municipios han programado bunyoladas, bailes populares y actuaciones musicales para celebrar la Nit de les Verges este 2025. En la capital, varias asociaciones culturales preparan bunyoladas abiertas al público, acompañadas de xeremies, glosadors y música tradicional.

