Las disoluciones matrimoniales descienden en Baleares un 9,8% en el segundo trimestre

El número de disoluciones matrimoniales descendió un 9,8% en el segundo trimestre de este año en Baleares, que presenta la segunda tasa más elevada, con 52,2 casos por cada 100.000 habitantes.

En el segundo trimestre en el archipiélago se interpusieron 643 demandas de separación, divorcio o nulidad frente a las 713 registradas en el mismo periodo de 2024, según consta en el informe elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Así, entre abril y junio se presentaron 8 demandas de separación consensuadas (22 en el mismo periodo del año anterior) y 2 contenciosas, dos menos -4- que en el mismo trimestre de 2024.

Respecto a los procesos de divorcio, entre abril y junio se instaron 455 de mutuo acuerdo (471 en el segundo trimestre de 2024) y 175 no consensuados (216 en el mismo periodo del año anterior). En el segundo trimestre, por su parte, ha habido 3 demandas de nulidad matrimonial.

Por otra parte, entre abril y junio se iniciaron en Baleares 124 procedimientos de modificación de medidas consensuadas (127 en los mismos meses de 2024) y 196 contenciosas (242 hace un año).

En los procedimientos de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales se han presentado 194 demandas de mutuo acuerdo (221 entre abril y junio del año anterior) y 141 no consensuadas (206 en el mismo trimestre de 2024).