Cuatro de cada diez baleares tienen problemas para llegar a fin de mes

Cerca de 200.000 personas —el 16,2 % de la población— y uno de cada cuatro menores viven en riesgo de pobreza o exclusión social en Baleares. Además, el 40 % de la población asegura tener dificultades para llegar a fin de mes. Así lo refleja el informe sobre el estado de la pobreza de las islas, elaborado por la Xarxa per la Inclusió Social (EAPN), presentado este viernes en el Consell.

El documento, basado en datos de 2024, ofrece una radiografía de los sectores más vulnerables de la sociedad balear y de los factores que influyen en su exclusión con datos, así como una batería de propuestas para tratar de revertir estas situaciones.

Uno de los principales factores que agravan esta situación es el precio de la vivienda, que consume más del 50 % de los ingresos disponibles en los hogares con menores recursos. Además, más del 30 % de los residentes en Baleares no pueden hacer frente a gastos imprevistos, uno de cada cuatro no puede sustituir muebles rotos o en mal estado, y un 15 % tiene retrasos en pagos relacionados con la vivienda o no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada durante el invierno.

Según el informe, con datos de 2024, el 5,4 % de la población balear —unas 66.000 personas— vive en situación de pobreza severa, lo que implica ingresos inferiores al 40 % de la mediana nacional: es decir, menos de 644 euros al mes si se trata de una persona sola o 340 euros por persona en familias con dos adultos y dos menores. Esta tasa, aunque todavía alta, ha mejorado respecto al 7 % registrado en 2023.

En términos más amplios, el índice AROPE, que combina pobreza monetaria, privación material y baja intensidad laboral, sitúa en el 16,2 % el porcentaje de personas que viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto representa un descenso de 4,2 puntos respecto al año pasado y más de 10 puntos en comparación con 2015.

La tasa de pobreza individualizada, que mide a quienes viven en hogares con ingresos por debajo del 60 % de la renta media, se sitúa actualmente en el 11,3 % (unas 140.000 personas), también con una mejora notable respecto a años anteriores.

No obstante, desde EAPN se insiste en que estas cifras siguen siendo preocupantes, y que la mejora de los datos agregados no siempre se traduce en una mejora en la vida cotidiana de muchas personas.