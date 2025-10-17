Uno de cada cuatro alumnos no logra titular en la ESO en el curso previsto: la tasa de graduación va a la baja y se estanca en el 78%

La tasa bruta de población que finaliza la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en Baleares continúa en retroceso y se mantiene por debajo del 80%. Según los últimos datos disponibles, correspondientes al curso 2023-2024, el 77,7% de los jóvenes obtiene el título, una cifra un punto por encima de la del curso de la pandemia, el 2021-2022, pero aún por debajo del 80,7% alcanzado en 2019-2020.

La estadística muestra, por tanto, una tendencia a la baja en los últimos años, sin que se hayan recuperado los niveles previos al covid. En comparación con la media estatal del curso 2022-2023, la tasa del archipiélago es 2,9 puntos inferior, lo que refleja un menor porcentaje de alumnado que logra completar la etapa en la edad teórica prevista: ese 20% de estudiantes que no se gradúa a la edad teórica ha repetido o ha abandonado. Las diferencias por sexo son notables: las chicas presentan tasas de titulación más altas tanto en las islas como en el conjunto de España (aquí la brecha entre alumnas y alumnos ronda los diez puntos porcentuales, mientras que a nivel estatal se sitúa en torno a los 7,4).

Un año más, la investigadora Rut Garí, técnica del Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), ha participado en el Anuari de l'Educació de la UIB presentando una radiografía de los principales indicadores educativos de Baleares. Su artículo revela un crecimiento sostenido del alumnado en la última década: el sistema educativo de las islas ha pasado de 178.055 estudiantes en el curso 2015-2016 a 198.140 en 2024-2025, más de 20.000 alumnos adicionales (un dato en el que hay que tener cuenta aspectos como la incorporación y desarrollo del 0-3, además de otros factores como la llegada de inmigración). Los centros públicos concentran la mayoría de matrículas, con 127.445 estudiantes frente a 70.695 en los centros privados.

El aumento del alumnado ha ido acompañado de una expansión del profesorado, lo que ha permitido reducir las ratios medias por docente. Este curso hay 4.967 profesores más que hace diez años y, en general, los valores se sitúan por debajo de la media estatal. En paralelo, el número de estudiantes extranjeros ha alcanzado un nuevo récord: el 19% del total, siete puntos por encima de la media española.

En cuanto al rendimiento, el informe de Garí refleja luces y sombras: Baleares empeora levemente en algunos aspectos y mejora en otros, pero en cualquier caso sigue por debajo de la media estatal. Así, mientras la tasa bruta de graduación sigue cayendo, las tasas de repetición tienden a estabilizarse (la más alta es en 2º de ESO, con un 8% de estudiantes repetidores de media: cifra que supera el 10% en los centros públicos). Los varones mantienen los porcentajes más altos de repetición, y los centros privados no concertados y Menorca presentan los índices más bajos. Los datos de titulación van subiendo levemente, aunque en los estudios postobligatorios siguen por debajo de la media estatal, destacando el caso de la FP: Aunque el grado básico presenta un resultado algo superior (5% frente al 4% estatal), los ciclos de grado medio y superior se sitúan por debajo: 23% y 18%, respectivamente, frente a cerca del 25% y más del 30% en el conjunto de España. La tendencia de los últimos cursos indica una mejora inicial tras la pandemia y un nuevo retroceso en 2023-2024. En todos los niveles, las mujeres registran tasas de titulación más altas que los hombres, salvo en los ciclos de grado básico.

En conjunto, los datos del Anuari de l'Educació de les Illes Balears 2025 presentado ayer confirman que, pese a los avances en promoción y la consolidación de las tasas de graduación tras la pandemia, el archipiélago continúa con un ligero desfase respecto a la media estatal, una tendencia que dibuja un panorama de avances desiguales en el sistema educativo balear.