La consellera de Sanidad PIRata

La anestesista Manuela García era el único miembro del Govern de Marga Prohens con algo parecido a un prestigio profesional, que se ha dedicado a arruinar en el cargo. Bastaría recordar que perdonó cuatro millones en mascarillas fraudulentas a la trama de Koldo, según el Tribunal Supremo. Su condición de excomunista la avalaba para la refundición de la atención pública y privada en la sanidad PIRata, a la que se entrega con fruición porque no concede valor alguno a las respetables siglas PIR o Psicólogos Internos Residentes.

La entusiasta dedicación a la piratería se inauguró enviando anestesistas no acreditados a los quirófanos. Si se atrevía con este desafuero en su propia especialidad, cabe imaginar el respeto hacia los psicólogos. Su desprecio a la titulación ha dejado en ridículo a Prohens, que en el Parlament había prometido plantar un profesional psy en cada rotonda. Pensaba que si cualquiera puede llegar a presidir un Govern, por qué habría que exigir titulación en las especialidades asistenciales.

La consellera no solo desprecia la formación, miente además sobre la legislación, se fuma literalmente un puro en su condición de tabaquista. Sus famosos masters autorizan a intervenir en la privada pero específicamente lo prohíben en la pública. La Sociedad Española de Psicología Clínica ha tenido que rebatir el espíritu corsario con los argumentos ausentes en el Govern caciquil, aunque el afán judicial de la institución corporativa le obligaría a incluir un párrafo con la condena por malos tratos que obligó a sustituir a su presidente este mismo año.

Hasta el Simebal ha tirado amablemente de las orejas a Prohens, por culpa de su consellera de Sanidad pirata. El Govern no solo pretende colocar falsos titulados, sino que ha retirado psicólogos reales de los centros hospitalarios. Y así sucesivamente.