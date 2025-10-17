Camariñas homenajea a Francesc Antich por la ayuda de Baleares tras el desastre del ‘Prestige’

Más de veinte años después del hundimiento del petrolero Prestige, el municipio gallego de Camariñas, en plena Costa da Morte, rinde homenaje al expresidente del Govern balear Francesc Antich, por la colaboración de Baleares en las tareas de limpieza y recuperación de la costa tras uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España. El exdirigente balear falleció el pasado mes de febrero en Palma a la edad de 66 años a consecuencia de un cáncer diagnosticado en 2022.

“Querían que Antich viera la Costa da Morte bien, ya recuperada, cuando todo el chapapote había desaparecido”, explica Toni Torres, quien entonces ejercía como director general de Emergencias del Govern y uno de los responsables de coordinar la misión.

El acto, que se celebra mañana en el municipio coruñés, reunirá a importantes dirigentes del PSOE como Francina Armengol o Aina Calvo, así como una amplia representación de setenta personas de Baleares, entre amigos y personas que participaron en la operación.

Durante la ceremonia se inaugura el “Mirador Francesc Antich”, situado en un punto emblemático de la Ruta de los Faros, la segunda más transitada de Galicia, justo frente al tramo de costa que los voluntarios baleares ayudaron a limpiar entre 2002 y 2003.

En el lugar se descubrirá una piedra conmemorativa que recuerda la implicación del Govern y de los 1.600 voluntarios de las islas que participaron en la limpieza del fuel que contaminó cientos de kilómetros de litoral gallego tras el hundimiento del petrolero.

Una relación que nació del desastre

Torres recuerda que todo empezó a finales de 2002, cuando el Ministerio de Fomento pidió a las comunidades autónomas que asumieran zonas específicas para colaborar en las tareas de limpieza.

“Fuimos a Galicia a buscar el lugar más adecuado. En Camariñas encontramos un edificio vacío pero en buen estado, con baños, y el Ayuntamiento nos lo cedió para alojar a los equipos”, relata.

Bajo una gran presión ciudadana —“había muchísima gente que quería ir a ayudar”—, el Govern organizó un dispositivo de relevos semanales: cada semana viajaban a Galicia unos 50 voluntarios, junto a bomberos y miembros de Protección Civil, después de recibir un curso de formación de varias horas.

El operativo se mantiene activo hasta junio de 2003, cuando el cambio político en Baleares pone fin al programa. Pero la relación entre ambos territorios no se rompe nunca. “A partir de ahí nació una amistad con el pueblo de Camariñas. Crearon una asociación de amigos de Galicia y Baleares, han venido varias veces a Mallorca y han comido en el restaurante Cal Dimoni con Antich”, recuerda Torres.

Los vecinos gallegos siempre mostraron su agradecimiento a Baleares y, especialmente, al expresidente Antich, por haber respondido con rapidez y humanidad ante la tragedia del Prestige.

Un homenaje que llega con retraso

La idea de levantar una piedra conmemorativa se remonta a 2023, pero el homenaje se pospuso por los problemas de salud de Antich. “Cada vez que lo planificábamos, lo ingresaban y era imposible hacerlo”, explica Torres.

Finalmente, este 2025, el deseo del pueblo de Camariñas se cumple. La ceremonia tiene lugar en el mismo tramo de costa que los voluntarios baleares limpiaron hace más de dos décadas, un símbolo de la cooperación entre comunidades frente a la adversidad.

En el mirador, hoy verde y recuperado, se respira emoción y gratitud. Dos décadas después del desastre, la Costa da Morte luce limpia. Y Baleares, representada por sus autoridades y por decenas de voluntarios de entonces, recibe el agradecimiento de Galicia.