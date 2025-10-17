Baleares pide conocer "cuáles son las razones" para instalar un almacén de explosivos en Son Sant Joan

Baleares pide conocer de forma clara "cuáles son las razones" que motivan el proyecto de construcción de un almacén de munición para aeronaves de combate en la base área de Son Sant Joan, una obra que el Ejército del Aire y del Espacio ya ha adjudicado por 1,7 millones de euros a una UTE formada por las empresas MAB, Grupo Render Industrial y Coexa, según publicó este diario el pasado 13 de octubre.

Así lo ha expresado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, quien confirma que el Ministerio de Defensa no informó sobre esta iniciativa al Govern de Marga Prohens. "No había ninguna comunicación previa sobre este asunto. Por una cuestión de respeto institucional habría estado bien que el Govern tuviera conocimiento de esta iniciativa", expresa Costa. En este sentido, el portavoz se muestra "bastante sorprendido" ya que desde Madrid nadie ha informado de los motivos de este nuevo almacén de munición.

"Pedimos un poco de respeto, nos gustaría conocer de forma clara cuáles son las razones que motivan esta iniciativa. Mientras tanto no podemos aceptar que se tomen unilaterlamente decisiones en este sentido", recalca Costa.

Almacén de munición

El proyecto, valorado en 1,7 millones de euros y adjudicado a la UTE MAB–Grupo Render Industrial–Coexa, prevé la construcción de un almacén tipo ‘iglú’ para guardar munición y material explosivo en cumplimiento de las normas de seguridad del Ministerio de Defensa.

La construcción, tipo búnker, será diseñada para soportar sobrepresiones de explosiones externas, con unas dimensiones de 27 metros de largo por 9,1 de ancho y una altura de 4,5 metros. Sus muros de hormigón armado tendrán grosores de 40 centímetros a 1,2 metros, más una capa de tierra vegetal de 60 centímetros para amortiguar la onda expansiva, así como una puerta de acero de doble hoja de 10 milímetros reforzada.

Además, el interior será completamente diáfano y contará con sistemas eléctricos antideflagrantes para evitar chispas o descargas accidentales. Del mismo modo, se instalarán luminarias y cableado blindado.

El Ala 49, que tiene su centro de operaciones en la base aérea de Son Sant Joan, es una unidad del Ejército del Aire y del Espacio especializada principalmente en misiones de búsqueda y rescate y vigilancia marítima.