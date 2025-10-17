La Audiencia confirma la condena por acoso de Miquel Roldán, pero no lo inhabilita como profesor

La Audiencia de Palma ha confirmado la condena de un año de prisión contra el polémica profesor Miquel Roldán, que fue declarado culpable de un delto de acoso contra un exalumno. La sentencia, sin embargo, no le prohibe ejercer su profesión de docente. Es más, incluso se acepta expulsar de esta causa a la comunidad autónoma, que ejerció como acusación particular, porque el tribunal interpreta que “el sistema educativo no se ha visto afectado”, ya que los hechos ocurrieron años después de que Roldán y el alumno al que acosó coincidieran en el mismo colegio. El acoso se produjo fuera del centro educativo. La Audiencia confirma “la desconexión de los hechos con la condición de profesor” del acusado, por lo que no se impone ninguna pena de inhabilitación que le prohíba ejercer la docencia.

La sentencia confirma que Roldán fue profesor de este alumno cuando era menor. La relación continuó en el exterior del colegio, ya que ambos empezaron a jugar partidas de pádel, en el año 2020, en unas pistas de Marratxí.

Fue en el mes de septiembre del año 2021 cuando el menor decidió dejar de relacionarse con Miquel Roldán, porque no se sentía cómodo con la confianza que se había tomado el profesor y ello debido a los comentarios que le dedicaba como “guapo o guapetón”. Además, no le gustaba que le invitara a que quedaran solos.

Esta decisión no fue respetada por el docente, que siguió persistiendo en su deseo de seguir manteniendo esta relación de amistad con el menor, que le había bloqueado en todas las aplicaciones telefónicas. A pesar de ello, Roldán intentó ponerse en contacto con el menor y con su familia, porque quería conocer la razón por la que había decidido esta ruptura. La sentencia confirma que le enviaba al alumno mensaje por whatsapp y por las redes sociales, e incluso se presentaba en los torneos de pádel en los que participaba el menor.

La víctima, “a causa de la insistencia de Roldán en quedar con él” informó de lo que le estaba ocurriendo a sus compañeros de instituto, sobre todo para que le avisaran si el profesor intentaba ponerse en contacto con él. También alertó a sus familiares, a los que pedía que le acompañaran y le recogieran en todas sus salidas, al tener miedo y angustia ante la posibilidad de encontrarse con el docente.

Miquel Roldán llego a presentarse en el domicilio de los padres del chico para conocer la razón de esta decisión. Y fue en este encuentro cuando le dijo al menor que “se iba a liar gorda” si no le daba dicha explicación y que, “lo sentía mucho, pero su familia iba a sufrir mucho”.

A finales de octubre el docente se presentó en el instituto de Marratxí donde acudía el menor y después le esperó en la parada del autobús donde solía bajar el chico para ir a su casa.

Dos profesores detectaron el acoso que estaba sufriendo el alumno y se acordó comunicar los hechos a la Policía Local de Marratxí. Durante varias semanas una patrulla estuvo vigilando las entradas y las salidas del alumno para evitar que el profesor se le pudiera acercar.

Este acoso provocó que el chico redujera su vida social para evitar cualquier encuentro con Roldán e incluso redujo su participación en partidas de pádel. Al mismo tiempo, modificó sus actuaciones en las redes sociales, para evitar que se pudiera descubrir su ubicación y ello permitiera a Roldán conocer donde se encontraba.

A nivel de salud el chico también empezó a sufrir migrañas y se ausentaba con frecuencia del instituto.

En diciembre del año 2021 el juzgado prohibió a Roldán acercarse, o comunicarse, con su antiguo alumno. Meses más tarde fue juzgado por la denuncia del menor y el juzgado le condenó a un año de prisión al considerarle autor de un delito de acoso.

A pesar de la condena, que hasta ahora no ha sido firme, Roldán ha continuado ejerciendo la docencia, entre otras cosas, porque los tribunales no le habían prohibido que continuara siendo profesor. Sin embargo, su presencia en los colegios donde ha estado no ha agradado a las familias, entre otras cosas porque denunciaban que había intentando lo mismo por lo que ha sido condenado con otros alumnos a los que dio clase. Es decir, intentaba mantener relación con ellos en el exterior del colegio.

Este curso Roldán fue contratado como profesor en el colegio de Son Sardina. Sin embargo, los padres de los alumnos se han negaron a permitir que el profesor diera clases a sus hijos. La Conselleria alegó que poco se podía hacer para resolver el caso, porque Roldán no había sido inhabilitado, aunque se reconocía que era un problema que una persona con este perfil pudiera estar impartiendo clases.

Ante el acoso de las familias, Roldán decidió solicitar la baja médica, que le fue otorgada. Cuando se confirmó dicha baja los padres sí autorizaron a sus hijos regresar al colegio, aunque empezaron el curso casi dos semanas más tarde que el resto de alumnos.

Aunque la Audiencia confirma la sentencia de un año de cárcel para este profesor, que no tendrá que cumplir porque carece de antecedentes, a nivel educativo la situación continúa exactamente igual. Y ello se debe a que Roldán no ha sido inhabilitado como profesor.