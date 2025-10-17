Porto Pi conmemora 30 años de trayectoria con una exposición retrospectiva

Porto Pi, el primer y más emblemático centro comercial de Mallorca, celebra su 30 aniversario con una exposición retrospectiva que repasa la historia del centro y la de la isla a través de imágenes, vídeos y recuerdos compartidos por los propios ciudadanos y ciudadanas de la isla.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, fue el encargado de inaugurar la muestra durante un evento al que asistieron representantes de las instituciones y sociedad mallorquina, empresarios de la ciudad y el equipo directivo de MERLIN Properties, propietario del centro comercial. En su intervención, Jaime Martínez subrayó «la relevancia de Porto Pi como un espacio que, más allá de ser un centro comercial, ha acompañado a varias generaciones en su día a día, convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de la ciudad y motor económico de la cuidad de Palma».

Por su parte, Luis Lázaro, director general de Retail & Logistics de MERLIN Properties, destacó que «Bajo nuestro lema «creamos experiencias», apostamos por entornos vivos, integrados en el tejido urbano, que generen valor económico, social y cultural. Porto Pi es un claro ejemplo de esta visión: un centro que ha evolucionado junto a Palma, adaptándose a sus necesidades y acompañando su crecimiento.

La exposición, concebida con estética de galería de arte e inspirada en un recorrido interactivo, podrá visitarse hasta el 15 de noviembre en el local situado frente a Müller, en la planta baja del centro comercial.

El recorrido expositivo invita a los visitantes a viajar por tres décadas de historia compartida entre Porto Pi y la isla de Mallorca a través de distintas instalaciones. Entre ellas, un cubo envolvente proyecta los orígenes del centro en una Palma en la que los barrios de la Bonanova-Portopí se desarrollaban. Una estructura de tres metros de altura suspendida del techo y forrada con imágenes de los 30 años de vida del centro, así como de un reportaje realizado hace 31 años, antes de que comenzara su construcción. En su interior, los visitantes pueden adentrarse y descubrir todas las fotografías que lo componen.

Junto a esta instalación, se presentan fotografías icónicas en blanco y negro de los primeros años del

centro, así como una pared dedicada a proyectar un vídeo creado para el 30 aniversario, subtitulado y disponible con audio en español e inglés.

El recorrido continúa con un mural interactivo con forma de «30», que refleja a Porto Pi en la actualidad con una gran composición fotográfica. El número 30 está formado por Polaroids en las que aparecen empleados del centro y el equipo gestor. Durante el evento inaugural, los asistentes fueron fotografiados in situ para completar el número 0, dando así vida a la instalación.

La exposición incluye, además, la sección «memoria compartida», con un monitor de 55 pulgadas visible desde el exterior que reúne fotografías, vídeos y testimonios enviados por los clientes a lo largo de este año, tras una llamada de participación abierta que el centro hizo a los residentes en la isla.

La inauguración contó también con acciones especiales que reforzaron el carácter participativo de la muestra. Se entregaron cámaras desechables a los invitados para que pudieran inmortalizar el evento y seguir construyendo recuerdos en Porto Pi.

«Con motivo de este 30 aniversario nos emociona ver cómo Porto Pi ha sido, durante tres décadas, un lugar donde se han creado historias, recuerdos y momentos inolvidables para residentes y visitantes y esta exposición es un homenaje a todas esas personas y sus vivencias compartidas. En estos 30 años, Porto Pi ha crecido de la mano de la ciudad y de las personas que la habitan», señaló Ana López, directora de Porto Pi.