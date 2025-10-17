Los alumnos de Baleares acaban la ESO con mejor nivel de inglés que de catalán

Los resultados de las pruebas de diagnóstico del Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) del curso 2024-2025 en las competencias lingüísticas y matemáticas confirman una mejora en Primaria pero alertan de un retroceso en el dominio del catalán en Secundaria y muestran que el alumnado de Baleares acaba la etapa obligatoria con más conocimientos de castellano e inglés que de la lengua propia, pese a que la normativa establece que ambas lenguas oficiales deben alcanzarse con un nivel equivalente. En general, en el ámbito lingüístico los resultados de los alumnos de 4º de ESO no son especialmente positivos (el porcentaje de alumnado con nivel satisfactorio no llega al 60% en ninguna de las tres lenguas), aunque la competencia matemática flojea aún más.

Las pruebas se hicieron el curso pasado en los centros a los alumnos de 4º de Primaria, 2º de ESO y, por primera vez, 4º de ESO, para determinar su nivel de competencia en lengua castellana, lengua catalana, inglés y matemáticas. Los resultados globales (que han sido facilitados a los centros junto con los suyos propios) reflejan avances en Primaria, pero retrocesos en Secundaria.

En el último curso de Secundaria, solo el 46% de los estudiantes acaba con un nivel de competencia satisfactorio en catalán, frente al 52% en castellano, el 54% en inglés y entre el 35,6% y el 43% en matemáticas (depende de si hacen la opción científica o la aplicada a las ciencias sociales). Al no haber pruebas previas en este nivel académico no se pueden realizar comparativas respecto a cursos anteriores.

Avances en Primaria, retrocesos en inglés y catalán en Secundaria

En 4º de Primaria sí se puede hacer ese análisis y se aprecia una evolución. Los resultados repuntan, sobre todo en castellano, tras la caída del curso anterior: los estudiantes suben 2,5 puntos en inglés (51,5% alumnos tienen la competencia asumida), 7 en castellano (llegan al 60%), mejoran 5 puntos en catalán (54%) y en matemáticas también hay una mejora (51,5%). El desglose territorial revela una gran desigualdad: en Mallorca, el nivel de catalán mejora, pero en Menorca cae 8 puntos y se queda en un 47% de alumnos con el nivel de competencia lingüística (un dato llamativo teniendo en cuenta que Menorca siempre solía liderar estas evaluaciones). En Ibiza y Formentera baja 4,9, hasta un 33,1%.

En 2º de ESO esa tendencia de mejora se frena y se ve un retroceso especialmente pronunciado en catalán, con una caída de 15 puntos porcentuales que reduce del 59% al 44% el porcentaje de alumnado con nivel satisfactorio, pasando de ser la competencia mejor valorada a registrar cifras preocupantes. El inglés también retrocede de forma significativa, perdiendo 8 puntos hasta situarse en el 43%, lo que supone que menos de la mitad de los estudiantes alcanzan los objetivos establecidos. Frente a estos retrocesos, el castellano mantiene una evolución positiva con una subida de 3 puntos hasta el 59%, consolidándose como la competencia con mejores resultados en este nivel. Las matemáticas, aunque con una mejora más modesta de 2 puntos, se acercan al 50% de estudiantes con competencia satisfactoria. En 4º de ESO, como ya se ha analizado, el nivel es más bajo en todas las competencias.

Los resultados consolidan una brecha lingüística que se amplía curso tras curso. Menorca, que hasta ahora lideraba el dominio del catalán, sufre la mayor caída; Mallorca mantiene cierta estabilidad y las Pitiüses continúan rezagadas en todas las áreas.

Reacción del STEI: "Estamos en situación de emergencia lingüística"

Ante este escenario, el sindicato STEI ha exigido a la conselleria de Educación que active de inmediato el Pla de Xoc de català previsto en el Acord Marc firmado en 2023. “¿Cuántas pruebas más necesita la Conselleria para reaccionar ante la pérdida de competencia lingüística del alumnado?”, cuestiona la organización, que el pasado 16 de septiembre presentó su propio plan de choque. El documento, elaborado con la participación de expertos, incluía cincuenta medidas para afrontar una situación que califican de “emergencia lingüística”. El documento se está distribuyendo entre los centros educativos del archipiélago. El sindicato reclama abrir de forma inmediata un proceso de negociación para su puesta en marcha y advierte de que la aplicación del plan “no puede demorarse ni un minuto más”.