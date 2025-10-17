Alerta amarilla por fuertes lluvias en Mallorca: ¿Hasta cuándo se mantendrá activa?

En Baleares se espera un fin de semana pasado por agua, con chubascos que podrían ser localmente fuertes en todas las Islas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), pero, en cambio, con unas temperaturas que se mantendrán estables y suaves.

Este viernes la alerta por lluvias se activará a las 12 horas en gran parte de Mallorca, sobre todo en el este y en el interior, donde se esperan fuertes tormentas. También lloverá sobre mojado en las Pitiusas, que tendrá vigente ese aviso, hasta las 17 horas de ese mismo día.

Las lluvias descargarán con fuerza en el interior de Mallorca

El sábado continuará la inestabilidad, con un cielo nuboso y fuertes precipitaciones, que obligarán a activar la alerta amarilla a partir de las 12 horas, en esta ocasión, con especial incidencia en el interior de Mallorca. En las demás islas, la lluvia dará una tregua. Pese al vaivén meteorológico, en general, el ambiente será suave para la época, incluso cálido, sin mucha variación de temperaturas.

La inestabilidad dará paso a un domingo mucho más tranquilo, con intervalos de nubes altas y una temperatura que permanecerá estable, con máximas de hasta 25 grados. Según el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, la semana comenzará con la entrada de un frente frío que marcará una bajada de temperaturas en toda la península, y que, en contraste, provocará una subida notable en todo el mediterráneo, llegando incluso a los 30 grados.