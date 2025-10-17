Formación
Adema renueva su Clínica Universitaria de Odontología
La institución académica refuerza también su compromiso con la atención a colectivos sociales más vulnerables
La Escuela Universitaria ADEMA inauguró ayer la ampliación y transformación tecnológica de la Clínica Universitaria Integrada de Odontología, un proyecto que refuerza su doble compromiso con la excelencia formativa, la investigación aplicada y la mejora de la salud bucodental de la población mallorquina. El acto, que contó con la presencia de la consellera de Salut, Manuela García, puso de relieve la apuesta de ADEMA por integrar innovación tecnológica, formación universitaria y acción social dentro del modelo educativo basado en proyectos de aprendizaje en servicios.
Con esta renovación, en palabras del presidente de ADEMA, Diego González, «reforzamos nuestro compromiso con la calidad educativa y asistencial, dotando a nuestro alumnado y profesorado de un entorno de aprendizaje con tecnología odontológica de vanguardia».
La Clínica Universitaria dispone de más de 1.000 metros dedicados a espacios clínicos, y cuenta con 45 boxes equipados con tecnología digital y sistemas 3D, incluyendo TAC-CBCT, escáner intraoral, láser dental, sondas periodontales digitales, impresoras 3D y microscopios digitales. Además, ADEMA posee simuladores virtuales odontológicos hápticos y holográficos que permiten al alumnado ejercitar la práctica clínica en entornos inmersivos antes de atender pacientes reales.
La adquisición de sillones dentales y equipamiento complementario de la firma alemana KAVO, referente internacional en el sector, permite ofrecer a los pacientes un servicio de máxima precisión, confort y seguridad. Los modelos de última generación KAVO ESTÉTICA E30, con sistema quirúrgico integrado y control contactless, aportan una seguridad añadida en Cirugía e Implantología Oral. Los equipos compactos KAVO AMIQA, por su parte, ofrecen una posición ergonómica para tratamientos prolongados, con sistemas de aspiración silenciosos y desinfección automática.
Por su parte, el director de la Clínica Universitaria Integrada de Odontología, el profesor Hernán Paublini, subrayó que «los estudiantes también participan en programas de atención a personas derivadas por servicios sociales y entidades sociales, donde cada tratamiento se convierte en una experiencia de aprendizaje y solidaridad».
- La dana Alice pone en alerta narnaja a Mallorca: estos son los municipios más afectados
- El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
- La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
- La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
- La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
- El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
- La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
- Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma