Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Formación

Adema renueva su Clínica Universitaria de Odontología

La institución académica refuerza también su compromiso con la atención a colectivos sociales más vulnerables

Presentación ayer de la ampliación y transformación de las instalaciones.

Presentación ayer de la ampliación y transformación de las instalaciones. / FOTOGRAFÍAS DE ADEMA

Redacción Mallorca

Palma

La Escuela Universitaria ADEMA inauguró ayer la ampliación y transformación tecnológica de la Clínica Universitaria Integrada de Odontología, un proyecto que refuerza su doble compromiso con la excelencia formativa, la investigación aplicada y la mejora de la salud bucodental de la población mallorquina. El acto, que contó con la presencia de la consellera de Salut, Manuela García, puso de relieve la apuesta de ADEMA por integrar innovación tecnológica, formación universitaria y acción social dentro del modelo educativo basado en proyectos de aprendizaje en servicios.

Con esta renovación, en palabras del presidente de ADEMA, Diego González, «reforzamos nuestro compromiso con la calidad educativa y asistencial, dotando a nuestro alumnado y profesorado de un entorno de aprendizaje con tecnología odontológica de vanguardia».

La Clínica Universitaria dispone de más de 1.000 metros dedicados a espacios clínicos, y cuenta con 45 boxes equipados con tecnología digital y sistemas 3D, incluyendo TAC-CBCT, escáner intraoral, láser dental, sondas periodontales digitales, impresoras 3D y microscopios digitales. Además, ADEMA posee simuladores virtuales odontológicos hápticos y holográficos que permiten al alumnado ejercitar la práctica clínica en entornos inmersivos antes de atender pacientes reales.

La Clínica Universitaria tiene 45 boxes con tecnología digital y sistemas 3D.

La Clínica Universitaria tiene 45 boxes con tecnología digital y sistemas 3D.

La adquisición de sillones dentales y equipamiento complementario de la firma alemana KAVO, referente internacional en el sector, permite ofrecer a los pacientes un servicio de máxima precisión, confort y seguridad. Los modelos de última generación KAVO ESTÉTICA E30, con sistema quirúrgico integrado y control contactless, aportan una seguridad añadida en Cirugía e Implantología Oral. Los equipos compactos KAVO AMIQA, por su parte, ofrecen una posición ergonómica para tratamientos prolongados, con sistemas de aspiración silenciosos y desinfección automática.

Por su parte, el director de la Clínica Universitaria Integrada de Odontología, el profesor Hernán Paublini, subrayó que «los estudiantes también participan en programas de atención a personas derivadas por servicios sociales y entidades sociales, donde cada tratamiento se convierte en una experiencia de aprendizaje y solidaridad».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La dana Alice pone en alerta narnaja a Mallorca: estos son los municipios más afectados
  2. El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
  3. La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
  4. La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
  5. La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
  6. El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
  7. La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
  8. Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma

Adema renueva su Clínica Universitaria de Odontología

Adema renueva su Clínica Universitaria de Odontología

La consellera de Sanidad PIRata

La consellera de Sanidad PIRata

UGT reclama un aumento salarial del 17% en tres años para el comercio balear

UGT reclama un aumento salarial del 17% en tres años para el comercio balear

Fincas para bodas y hoteles 'boutique' también triunfan en el turismo de congresos en Mallorca

Fincas para bodas y hoteles 'boutique' también triunfan en el turismo de congresos en Mallorca

Entre el lujo y los cruceros, este el recinto del Puerto de Palma donde se levantarán los nuevos módulos de atención a migrantes

Entre el lujo y los cruceros, este el recinto del Puerto de Palma donde se levantarán los nuevos módulos de atención a migrantes

Porto Pi conmemora 30 años de trayectoria con una exposición retrospectiva

Porto Pi conmemora 30 años de trayectoria con una exposición retrospectiva

El PP culpa a Sánchez y Armengol de la reducción de plazas aéreas por la deuda del descuento de residente

El PP culpa a Sánchez y Armengol de la reducción de plazas aéreas por la deuda del descuento de residente

Camariñas homenajea a Francesc Antich por la ayuda de Baleares tras el desastre del ‘Prestige’

Camariñas homenajea a Francesc Antich por la ayuda de Baleares tras el desastre del ‘Prestige’
Tracking Pixel Contents