Más de 60.000 personas han salido de la pobreza o exclusión social en el último año en Balears, según se destila del informe sobre el estado de la pobreza de las islas, elaborado por la Xarxa per la Inclusió Social (EAPN), presentado este viernes en el Consell. El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en Balears ha bajado de 270.000 (20,6 %) a 206.000 (16,2 %) en un año.

El documento, basado en datos de 2024, ofrece una radiografía de los sectores más vulnerables de la sociedad balear y de los factores que influyen en su exclusión con datos, así como una batería de propuestas para tratar de revertir estas situaciones.

Uno de los principales indicadores del informe es el índice AROPE, que combina pobreza monetaria, privación material y baja intensidad laboral, sitúa en el 16,2 % el porcentaje de personas que viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto representa un descenso de 4,2 puntos respecto al año pasado y más de 10 puntos en comparación con 2015.

Por debajo de la media nacional

Las cifras de Balears son notablemente mejores que la media nacional, que se sitúa en el 25,8 % de la población en riesgo. Aunque el conjunto del Estado también ha experimentado una mejora, esta ha sido mucho más moderada: apenas 0,7 puntos menos que el año pasado y 2,9 puntos menos que en 2015.

Es esclarecedor obsevar que en 2015 Balears y España presentaban cifras similares (26,6 % y 28,7 %, respectivamente). Sin embargo, la evolución ha sido más favorable en el archipiélago, lo que sitúa a las islas en una trayectoria alineada con los objetivos de reducción de la pobreza marcados en la Agenda 2030.

Renta media

Otro factor que explica la mejora de los indicadores es la recuperación económica tras la pandemia. La renta media en Balears ha encadenado tres años consecutivos de crecimiento, alcanzando en 2024 los 15.926 euros por persona, muy por encima de la media nacional, que se sitúa en 14.807 euros.

En este contexto, la tasa de pobreza individualizada —que mide a quienes viven en hogares con ingresos inferiores al 60 % de la renta media— ha bajado hasta el 11,3 % (unas 140.000 personas), consolidando también una tendencia a la baja.

Según el informe, con datos de 2024, el 5,4 % de la población balear —unas 66.000 personas— vive en situación de pobreza severa, lo que implica ingresos inferiores al 40 % de la mediana nacional: es decir, menos de 644 euros al mes si se trata de una persona sola o 340 euros por persona en familias con dos adultos y dos menores. Esta tasa, aunque todavía alta, ha mejorado respecto al 7 % registrado en 2023.